Hadi ipucu sorusu belli oldu. 8 Kasım saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Rugby’den doğan ve sahasında 10-20-30 gibi sayıların bulunduğu, Amerikan kültürünün en popüler sporunun adı nedir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 8 KASIM (20.30)

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda; "Sporsever Hadiciler el kaldırsın, bu ipucu onlar için! Rugby’den doğan ve sahasında 10-20-30 gibi sayıların bulunduğu, Amerikan kültürünün en popüler sporunun adını bilen var mı?" denildi.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Amerikan Futbolu

AMERİKAN FUTBOLU NEDİR?

Amerikan Futbolu, İngiliz sporu Rugby’den doğmuştur. Önceleri ‘Amerikan Rugby’ olarak oynanan futbol, 1880’li yıllarda Walter Camp adlı oyuncunun önerdiği yeni kurallara uyarlanarak bugünkü futbola çok yaklaştı. Bu önerilerinden dolayı Walter Camp, Amerikan futbolunun babası olarak kabul ediliyor.

Amerikan futbolu Rugby’den farklı olduğu yönlerin başında oyuncuların maç sırasında giydiği kask, yüz koruma maskesi, bel kemeri, dişlik, omuz yastığı gibi ekipmanlar gelir.

Oyun sırasında her iki takımda 11 oyuncudan oluşur. Oyun sahası, 120 yard(yaklaşık 110 metre) uzunluğunda ve 53 yard(yaklaşık 49 metre) genişliğindedir. Sahada 50’den 10’a doğru numaralanmış, enine çizgiler bulunmaktadır ve bu çizgiler, atak takımının puan çizgisine olan uzaklığını ‘yard’ olarak gösterirler.

Sahanın her iki ucunda 10’ar yardlık gol(touchdown) bölgeleri mevcuttur. Bu bölgelere ‘end zone’ denir. Her iki gol çizgisi üzerinde, ‘goal posts’ olarak adlandırılan görüntü olarak ‘y’ biçimine yakın kaleler bulunur.

Bu sporun ‘football’ diye anılmasına neden olan kullanılan toptur. Çünkü topun uzunluğu ortalama bir foot(yaklaşık 30 cm) kadardır. Sahada 7 tane hakem görev yapar.

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