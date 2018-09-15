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Hadi ipucu sorusu: Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu'nun gerçek ismi nedir?

Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu'un gerçek ismi, Hadi bilgi yarışmasının bu akşamki ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bu akşam saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu ve Kuruntu Ailesi’nin Hüsnü Kuruntu’sunun gerçek ismi nedir?

15.09.2018 - 15:18 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bu akşam saat 20.30'da yapılacak Hadi'de ipucu sorusu olarak, Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu karakteri işaret edildi. İşte Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu ve Kuruntu Ailesi’nin Hüsnü Kuruntu’sunun gerçek ismi...

HADİ İPUCU: AVRUPA YAKASI’NIN BABASI TAHSİN SÜTÇÜOĞLU'NUN GERÇEK İSMİ

Avrupa Yakası'nın babası Tahsin Sütçüoğlu ve Kuruntu Ailesi’nin Hüsnü Kuruntu’suna hayat veren oyuncu, usta isim Gazanfer Özcan'dır.

GAZANFER ÖZCAN KİMDİR?

27 Ocak 1931'de İstanbul'da doğan Saim Gazanfer Özcan, 17 Şubat 2009 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü. Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

23 Nisan 2010 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gazanfer Özcan Sahnesi'ni hizmete sunmuştur.

Gazanfer Özcan, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanına sahipti.

GAZANFER ÖZCAN'IN TİYATRO OYUNLARI

Oyunun adı Yazarı Çevirmeni Yönetmeni
Yeter Artık      
Sülüman Bacanak Melih Vassaf   Ziya Keskiner
Koca Eşşek Zihni Küçümen   Zihni Küçümen
Aşk Mektubu Zihni Küçümen   Zihni Küçümen
5 Milyona Kim Ölmez R. Holfman   Çetin İpekkaya
Nereden Nereye Verneuilh Gazanfer Özcan-Çetin İpekkaya Çetin İpekkaya
Karım Gene Doğurdu Micael Pertwee Ülkü Tamer Çetin İpekkaya
Hanımlar Terzihanesi George Feydeau Gazanfer Özcan Çetin İpekkaya
Deli Refik Erduran   Çetin İpekkaya
Nereden Nereye R. Vernuil - G. Berr Gazanfer Özcan-Çetin İpekkaya Çetin İpekkaya
Maymun Gözünü Açtı Jean Guitten Zehra Vassaf Ziya Keskiner
Karımın Nişanlısı      
Öp Babanın Elini      
Aşk Çorbası Jean de Letraz Zihni Küçümen Cenap Aydınoğlu
Yağmurdan Kaçarken Melih Vassaf   Selim Naşit
Karımla Evleniyorum Jean Bernard Luc Tülin Törüner Zihni Küçümen
Oh Olsun K. Feydeau Melih Vassaf Çetin İpekkaya

GAZANFER ÖZCAN'IN FİLMLERİ

1952 İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı
1953 Çeto Salak Milyoner
1954 Fındıkçı Gelin
1954 Aramızda Yaşayamazsın
1954 Şimal Yıldızı
1958 Allı Yemeni
1959 Sevdalı Gelin
1959 Garipler Sokağı
1961 Biz İnsan Değil Miyiz?
1961 İki Damla Gözyaşı
1961 Utanmaz Adam
1961 Naciyem
1961 Minnoş
1961 Yedi Günlük Aşk
1961 Külkedisi
1962 Damat Beyefendi
1962 Şaka Yapma
1963 Avare Şoför
1970 Vur Patlasın Çal Oynasın
1971 Çılgın Yenge
1975 Televizyon Çocuğu
1975 Tokmak Nuri
1975 Ah Nerede, Vah Nerede..
1975 Dam Üstüne Çul Serelim
1992 Burnumu Keser misiniz?
2000 Komser Şekspir
2005 Keloğlan Karaprens'e Karşı
2007 Beyaz Melek

GAZANFER ÖZCAN'IN DİZİLERİ

1985 Bu Nasıl İş?
1986 Kuruntu Ailesi (Hüsnü Kuruntu)
2002 Başımıza Gelenler
2003 Baba
2004 - 2009 Avrupa Yakası (Tahsin Sütçüoğlu)

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