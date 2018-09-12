Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Büyük ödül tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında bölüştürülüyor. Bu akşam saat 20.30'da yapılacak Hadi'de, 15 zor sorulacak ve büyük ikramiye 10 bin lira olacak. Hadi ipucu sorusu olarak, bacağın bölümleri nelerdir? Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne denir?

HADİ İPUCU: BACAĞIN DİZDEN AYAK BİLEĞİNE KADAR OLAN BÖLÜMÜNE NE AD VERİLİR?

Baldır, bacağın diz ile topuk arasındaki bölümüne verilen ad. Özellikle baldır kasları, diz bağlarının desteklenmesi açısından çok önemlidir ve dizin darbelere karşı korunması için baldır kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.

BACAĞIN BÖLÜMLERİ

Omurgalıların bacakları, ortada dizkapağının böldüğü iki parçadan oluşur. Kalçadan dize kadar uzanan bölüme "uyluk", dizden ayak bileğine kadar uzanan bölümeyse "baldır" adı verilir. Uyluk iskeletini uyluk kemiği (femur), baldır iskeletiniyse iç yanda bulunan kaval kemiği (tibia) ile dış yanda yer alan kamış/baldır kemiği (fibula) oluşturur. Kaval kemiği de, kamış kemiği de ayak eklemiyle birleşir.

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