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Hadi ipucu sorusu bugün, Selami Şahin'den geldi. 12 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan video ile birlikte "Selami Şahin'in fizy profilindeki ilk şarkı nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 12 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SORUSU - 12 MART
hadi bu akşam 20:30’da!
Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL
Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, sevilen sanatçı Selami Şahin’in fizy profilindeki ilk şarkıya göz atmayı unutma! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.
HADİ İPUCU CEVABI: BAŞTAN BAŞA SEN
SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?
Altı kardeşten dördüncüsü olan, Selami Şahin 15 Ağustos 1948 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dünyaya geldi. Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.
Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş hayatı İstanbul’da da devam etti ve birçok yerde çalışarak kendi geçimini kendisi sağladı. Fakat içindeki müzik aşkı ve şarkı söyleme isteği onu, dönemin ünlü bestecisi İrfan Özbakır’la bir araya getirdi. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında Şahin’e ilk 45’lik plağını yaptı. Sözü Göksel Orhon’a, bestesi İrfan Özbakır’a ait olan “Zeynebim”, plağın ilk şarkısıdır.
Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile asıl ününe kavuşmuş ve bu sırada ders almadan kitapların yardımı ile kendi kendine notaları öğrenmiştir. Hislerini notalarla da ifade etmeyi öğrenen Şahin, müzik hayatına artık sadece yorumcu olarak değil, bestecilik kimliğini de katarak yürümeye devam etmiş ve 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başlamıştır. Ayrıca birçok enstrümanı çalmaya da yine bu dönemde başlamıştır.
2016 yılında Selami Şahin
Yapmış olduğu ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. O günden itibaren, Selami Şahin şarkıları Türkiye’de birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP),13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram),Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.
Bu eserler, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edilmiştir. Ayrıca Şahin, Ghada Ragab ve Enrico Macias gibi birçok ünlü isimle ortak projelerde de yer almıştır. Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam ettiği müzikal yaşantısına, daha sonra sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunu da eklemiştir.
1980'de, Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kurmuştur.
2010 yılında, kendi bestelerinden oluşan “Dayman (Daima)” isimli arapça bir albüm yapmış, bu albüm Türk & Arap müziği sentezine güzel bir örnek teşkil etmiştir.
45. sanat yılını kutladığı 2011 yılında ise daha önce birçok sanatçı tarafından yorumlanan eserlerini; akustik ve güncel düzenlemelerle yeniden bir araya getirerek, “Mahzen” isimli albümünde tekrar yorumlamıştır.
Müzik kariyerinin dışında oyunculuk kariyeri de olan Selami Şahin, birçok uzun metrajlı filmde de başrol oynamıştır. Bunlardan en önemlisi 2002 yılında, 22 ülkede gösterime giren Mısır & Türkiye ortak yapımı “Mumya Firarda” isimli filmdir. Bu film, 6. Hollywood Film Festivali’ne davet edilen ilk Türk filmi olmuş, Şahin’in oyunculuğu ise büyük beğeni toplamıştır. Şarkıları, çoğu dizi ve filmde de kullanılmıştır. Kendisinin rol aldığı diğer yapımlar ise; “Köyün Beş Güzeli (1970),Bağrımdaki Ateş (1981),Kaderi Zorlama (1985),The Dealer (2010)”dır.
2012 yılında Akbank’ın reklam filmi için sözü ve bestesi yine kendisine ait olan “Sensiz Olmuyor” isimli şarkısını seslendirmiştir.
1985 yılında evlenen sanatçının üç çocuğu vardır.
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