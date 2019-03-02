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2 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi 20.30 film gecesi yarışmasında ipucu sorusu ve cevabını takipçiler ile paylaştı. Hadi bu akşam tüm soruları bilen takipçilerine 20.000 TL değerindeki apra ödülünü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
"Süper kahraman filmleri benden sorulur." diyorsan Halle Berry'nin Kedi Kadın performansını izlemişsindir.
2 Mart Hadi ipucu cevabı: SELINA KYLE
HADİ İPUCU SORUSU: KEDİ KADIN
Kedi Kadın, DC Comics karakteri Batman ile bağlantılı olan kurgusal bir karakterdir. Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılmış bir süperkötüdür. Bob Kane karakteri yaratırken özellikle de kuzeni Ruth Steel'den ilham aldı. Orijinal ve geniş ölçüde en çok Selina Kyle olarak tanınan Kedi Kadın, ilk olarak Kedi olarak tanındığı Batman#1'de yer aldı.
1990'lardan beri Kedi Kadın, bir anti-kahraman değil de süper kötü gibi gösterilir. Karakter, Batman'in sevgi duyduğu birisi ve bazen de onun gerçek aşkı gibi yansıtıldı. Kedi Kadın, Superman's Girl Friend, Lois Lane'nin 70. sayısında da (Kasım 1966) yer aldı. Kedi Kadın'ın kökleri, yazar Frank Miller ve çizer David Mazzucchelli tarafından Batman: Year One adlı çizgi romanda revizyona uğradı. 2009 yılının Haziran ayında çıkmış olan Gotham City Sirens çizgi romanında Kedi Kadın, Harley Quinn ve Poison Ivy'nin yanında yer alacak.
Popüler bir figür olan Kedi Kadın'a çoğunlukla Batman'in medyalarında yer verildi. Aktrisler Julie Newmar, Lee Meriwether, ve Eartha Kitt 1960'lardaki televizyon dizisinde ve 1966 yapımı Batman filminde karakteri canlandırdılar. 1992 tarihli Batman Dönüyor (Batman Returns) filminde karakteri Michelle Pfeiffer canlandırdı. 2004 yapımı Kedi Kadın filminde onu Halle Berry, 2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor filminde ise Anne Hathaway canlandırdı. Kedi Kadın, Wizard dergisinin "Tüm Zamanların En Büyük 100 Kötüsü" listesinde 51. sırada yer aldı.
2 MART HADİ İPUCU SORUSU TVPLUS INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU TÜKENMİŞTİR
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