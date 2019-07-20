Hadi ipucu sorusu bugünkü 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "The Notebook filminde Allie karakteri yaşlandığında hangi hastalığa yakalanıyor?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki The Notebook filminde Allie karakteri yaşlandığında hangi hastalığa yakalanıyor? İşte 20 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 20 TEMMUZ

Film Gecesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz 2004 yılında çekilen romantik film "The Notebook" ile ilgili sevgili hadiciler. Filmin başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams, 1940'ların başlarında yaşayan, birbirine çok aşık bir çifti canlandırıyor. Peki siz, McAdams'ın canlandırdığı "Allie" karakterinin yaşlanınca yakalandığı hastalığı biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: ALZHEİMER

THE NOTEBOOK FİLMİ HAKKINDA

The Notebook, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı, Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan, 2004 yılında çekilen romantik filmdir. Filmin başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams, 1940'ların başlarında yaşayan, birbirine çok aşık bir çifti canlandırıyor.