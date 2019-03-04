Hadi ipucu sorusu bu akşam güvenlik kameralarından geldi. 4 Mart Hadi ipucu sorusu "Güvenlik kameraları tarihi..." oldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. Ayrıca bu akşam saat 22.00'de 10 bin lira ödüllü Spor Gecesi yapılacak. Bugün saat 20.30'da oynanacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 4 MART

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Ödül Supercam'den 30.000 TL!

Tarihe meraklıysanız ve güvenlik kameralarını araştırdıysanız bu akşam hadi'de bir adım öndesiniz demektir. Güvenlik kameralarının tarihi hakkında neler biliyoruz sevgili hadiciler?

HADİ İPUCU CEVABI

GÜVENLİK KAMERASI - CCTV KAMERA

Güvenlik Kamerası olarak da bilinirler. Sürekli çalışmaya uygun elektronik donanımla üretilmiş ve standart olarak 75 ohm video sinyali üreten kameralardır. Çoğunlukla CCD, CMOS, DIS gibi sensörlerle üretilirler. Çözünürlükleri televizyon satırı (TVL, TV Lines) olarak ifade edilir. Günümüzde 600-700TVL modeller mevcuttur. Kameraların genel olarak bağlantı arabirimleri BNC'dir. CCTV kameralar görüntü sinyalini koaksiyel kablo üzerinden aktarırlar.

KAYIT CİHAZLARI

90'lı yılların sonlarına kadar Multiplexer'lar aracılığıyla bir video kaset kaydediciye bağlanarak kaydedilen CCTV kameralar; kademeli olarak önce bilgisayar tabanlı kayıt cihazlarına, ardından Standalone DVR olarak adlandırılan dijital kayıt cihazlarına kayıt edilmeye başlandı.

İZLEME

90'lar ve öncesi dönemde video seçiciler (video switcher) aracılığıyla ancak sıralı olarak izleme yapılabiliyordu. Çoklu izleme ancak bölücü (quad) ile mümkün oldu. Ancak adından da anlaşılacağı gibi bir quad ekranı ancak 4'e bölebilmektedir. Takip eden dönemlerde çift sayfa bölücüler piyasaya çıktı ve 8 kamera görüntüsü 4 + 4 olarak izlenebilir hale geldi. Multiplexer'ların çıkışıyla beraber 16 kanal tek ekranda izlenebilmeye başlandı.

Matrix Switcherlar ise daha çok endüstriyel amaçlı kullanılan ve istenilen kamera görüntüsü istenilen ekrana aktarmaya dayalı bir cihazdı. Bu cihazlar genelde bir kontrol ünitesi (keyboard) ile kontrol edilirdi. Çok sayıda kamera ve monitör ancak bu matrix switcher ile kontrol edilebilirdi. Matrix switcherlar günümüzde bile kısmen kullanılmaktadır.