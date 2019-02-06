Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşamki yarışmanın formatı ise Hadi 100. Son 100 ayrışmacı kalana kadar yarışma devam ediyor, yarışmacı sayısı 100'ün altına düştüğü anda ise yarışma sona eriyor ve büyük ödül kalan yarışamcılar arasında bölüştürülüuyor. Hadi ipucu 6 Şubat sorusu ise; "Felix Mendelssohn "Düğün Marşı" eserini hangi oyun için bestelemiştir?" İşte Hadi ipucu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU: FELIX MENDELSSOHN "DÜĞÜN MARŞI" ESERiNi HANGİ OYUN İÇİN BESTELEMİŞTİR?

hadi100 bu akşam saat 20.30'da!

Günün en bilgili 100 hadicisinden biri olmaya hazır mısın? Belki de seni o 100 hadici arasına taşıyacak ipucu, düğünle alakalı olacaktır. O zaman gelsin! Felix Mendelssohn, bugün düğünlerde de çalınan "Düğün Marşı" eserini hangi oyun için bestelemiştir?

HADİ İPUCU CEVABI: WİLLİAM SHAKESPEARE - BİR YAZ GECESİ RÜYASI

DÜĞÜN MARŞI

Düğün Marşı Felix Mendelssohn tarafından orkestra için Do-Major bestelenmiş ünlü müzik parçası. Hazırlayıcısı Alman bestecisi Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)'dir. Bu kompozisyon 1842 yılında William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası ton eseri içinde bestelenmiştir.

Eser kısa içerikli olmasına rağmen, bugün dünyada en yaygın müzik bestelerinden sayılır. Günümüzde batı ülkelerindeki düğünlerde en çok icra edilen bu müzik, Türkiye'deki düğünlerde de kullanmaktadır.

Batı Avrupa ve ABD'de bu eser kilise düğün merasimlerinde gelin ve damat düğün yerinden ayrılmakta iken org ile çalınmaktadır. Fakat bu ülkelerde Roma Katolik mezhebi dinsel hiyerarşisi bu müzik parçasının Roma Katolik kiliselerinde yapılan düğün merasimlerinde kullanılmasını genellikle uygun görmemektedirler ve bu parçanın evlenmek isteyen çiftlerin düğünlerde kullanılmasından vazgeçmeleri için tavsiye yapmaktadırlar. Bu ülkelerde bu tip düğünler için genellikle Richard Wagner'in Lohergin operasında bulunan bir diğer "Düğün Marşı" gelin düğün mevkiine girmekte iken çalınmaktadır.

Bazı bilgilere göre, bu eser bir düğün için ilk kez 1847 yılında İngiltere'de Tiverton kentinde Anglikan St Peter's Kilisesi'nde Dorothy Carew ile ve Tom Deniel'in düğün merasimi sırasında orgcu Samuel Reay tarafından çalınmıştır. Fakat bu müzik parçasının düğün merasimlerinde popüler olarak çalınması Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi Kraliçe Victoria'nin kızı Prenses Royal Victoriya'nın 25 Ocak 1858'de Londra'da St James Sarayı'nde yapılan Prusya Prensi Frederick William ile evlenma töreninde çalındıktan sonra ortaya çıkmıştır. Gelinin annesi Kraliçe Viktoriya besteci Mendelssohn'un müziğini çok beğenmekte idi ve Mendelssohn İngiltere'yi ziyaretlerinde Kraliçe tarafından saraya davet edilerek bestelerini kraliçe için çalmakta idi. Mendelssohn'un İngiltere'ye ziyaretlerinde verdiği halka açık konser resitallerini, ve bu arada "Düğün Marşı" icrasını, Londra'da, Tottenham'da bulunan St Ann's Kilisesi orgunu kullanarak yapmıştır.

19. yüzyılda piyano virtüözü de olan Franz Liszt 1849-1850 yılında bu eseri köken alan bir virtüöz müzik icra parçasını "Düğün Marşı ve Cücelerin Dansı" (S140) adı ile bir virtüöz piyanist tarafından icrası için hazırlamıştır. 20. yüzyıl virtüöz piyanistlerinden olan Vladamir Horowitz (1903–1989) bu parçanın virtüöz piyanistler için bir transkripsiyonunu hazırlamış ve bu eseri konserleri sonunda "ankor" parçası olarak icra etmiştir.

FELIX MENDELSSOHN KİMDİR?

Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy 3 Şubat 1809'da Hamburg'da doğmuş ve 4 Kasım 1847'de Leipzig'de öldü.

Alman romantizm stilinde klasik batı müziği bestecisidir. Bach'ı yeniden hayata döndüren kişi olarak tanınır. Gelmiş geçmiş en yetenekli bestecilerden birisi kabul edilen Mendelssohn, Mozart'ın 19. yüzyıldaki eşdeğeri olarak değerlendirilmiştir.

Aristokrat bir ailenin dört çocuğundan üçüncüsü olarak Hamburg'da doğdu. Babası Abraham Mendelssohn zengin bir bankacı, büyükbabası Moses Mendelssohn Yahudi bir din adamı ve filozoftu. Her ne kadar büyükbaba din adamı olsa ve Alman yahudilerinin gettoların dışında saygı görmek için din değiştirip Hristiyan olmalarına karşı çıksa da Mendelssohn'un ailesi 1816'da Hamburg'dan Berlin'e taşındıkları sırada Musevilikten Protestanlığa geçmiş ve Bartholdy soyadını almıştır. Ancak Felix, bu değişime direnmiş ve Mendelssohn soyadını kullanmaya devam etmiştir. Protestanlığı kabul etmiş ancak Yahudi geçmişinden de gurur duyan birisi olması, kilise müziği alanında yaptığı çalışmalarda kendisini sıkıntılı tartışmaların içinde bulmasına yol açmıştır.

İlk piyano derslerini annesinden ve ablası Fanny'den aldı. Berlin'e taşındıktan sonra sonra Ludwig Berger ile piyano, Carl Zelter ile teori ve kompozisyon çalıştı. Babası, çocuklarını okula göndermeyip evde kendi geliştirdiği sistemle eğitiyor ve özel dersler aldırıyordu. Bu sebeple Felix, içine kapalı ve çekingen bir kişi olarak yetişti. Bu arada Mozart ve Bach'ın eserlerini çalışmak için ablası Fanny ile beraber Paris'e bir yolculuk yaptı. Bu bestecilerden, özellikle de Bach'tan, esinlenerek besteler yaptı.

1820'de ilk eserini besteleyen Felix 12 yaşında iken Carl Zelter onu Alman şair Goethe ile tanışmak üzere Goethe'nin evine götürdü. Felix, 72 yaşındaki şairin evinde iki hafta kaldı. Goethe'nin evinde Carl Maria von Weber ile tanıştı ve ona piyano dörtlüsünü seslendirdi. Felix'in yeteneğinden çok etkilenen Goethe, kendisine o anda yazdığı bir şiiri veda armağanı olarak sundu.

Goethe'nin şiirlerinin yanı sıra Shakespeare'in eserlerinden de ilham alan Felix, aristokrat ailelerin salonlarında çalınmak üzere besteler yapmaya devam etti. Henüz 13 yaşındayken Do minör Senfoni'sini yaratmıştı. 16 yaşında, türünün ilk örneklerinden birisi olan Yaylı Çalgılar için Mi diyez Majör Sekizlisini (Op. 20) besteledi. 17 yaşındayken dahi çocuk olarak ünü yayıldı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası (Op. 21) uvertürü seslendirildi. William Shakespeare'in bir komedisi için bestelenen bu eser, klasik müziğin romantik döneminin en güzel eserlerinden sayılır.

1826-1829 yılları arasında ailesinin isteği üzerine Berlin Üniversitesi'nde öğrenim gören Mendelsshon, daha sonra meslek olarak müziği seçmeye karar vermiştir. Üniversite yıllarında besteciliğinin yanı sıra iyi bir bilardo ve satranç oyuncusu, iyi bir dansçı ve binici olarak tanınıp sevilmişti.

Mendelsshon, 20 yaşına geldiğinde unutulmuş bir besteci olan Bach'ın eserlerini incelemeye kendini vermişti. Henüz 13 yaşındayken doğum günü hediyesi olarak Johann Sebastian Bach'ın "Matthaus Passionu" nun ("Aziz Matta") notalarını isteyen ve bu eser üzerine çalışmalar yapan sanatçı, kendisini ileride "Bach'ı yeniden yaşama döndüren kişi” yapacak yola böylece girmişti. Öğretmeni Zelter'in itirazlarına rağmen bu yolda çalışmaya devam etti. Berlin'de Bach'ın eserlerini seslendirdiği başarılı konserlerin ardından Avrupa müziğini tanımak üzere babasının desteğiyle üç yıllık bir Avrupa turnesine çıktı.

Mendelssohn'un turnesi İngiltere'den başlıyordu. Bu ülkede, George Frideric Handel'den sonra en sevilen Alman besteci olarak gönüllerde taht kurdu. İngiltere'de iken pek çok eser besteledi ve İskoçya'ya yaptığı geziden esinle İskoç Senfonisi'ni bestelemeye başladı. Anne-babasının 25. evlilik yıldönümlerinde çalınmak üzere "Die Heimkehr aus der Fremde" başlıklı şarkı dizisini de bu dönemde besteledi. Sanatçının gezileri; Güney Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Fransa ve tekrar İngiltere'den sonra, 1832 yılının Nisan ayında yine Berlin'de sona erdi.

Öğretmeni Zelter'in ölümünden sonra Berliner Singakademie adlı müzik okulunda Zelter'den boşalan göreve gelmek istediyse de bu göreve alınmadı. Bunun nedeni akademi üyelerinin geçmişi Musevi biri ile çalışmak istememesi ve 50 yaşındaki birinden boşalan yeri 24 yaşındaki tecrübesiz bir gence devredilmesini uygun görmeyişleridir. Bu seçim, Alman müzik tarihinde önemli bir rol oynadı. Mendelsshon, 1833'te Düsseldorf kentindeki Niederrhein Müzik Festivali'nin genel direktörlüğü görevini kabul ederek şehirden ayrılmasından sonraki gelişmeler sonucu Berlin, müzik alanındaki üstünlüğünü kaybetti.

Mendellshon genel direktörlüğünü üstlendiği festival boyunca Händel Orotoryaları'nın yorumlanmasını sağlayarak Barok Dönem müziğini yeniden hayata geçirdi. Aynı yıl kendisi vokal eserlerini ve Avrupa turnesi sırasında gördüğü İtalya'nın canlılığı ve renklerinden esinlenerek İtalyan Senfonisi'ni besteledi. Londra Filarmoni'nin ısmarladığı bu eseri, festival yöneticiliği görevine başlamadan hemen önce bir kere daha Londra'ya giderek ilk seslendirilişini gerçekleştridi. Festivalin başarısından sonra Düsseldorf kenti müzik dünyasının en üst yöneticisi konumuna geldi ancak çevresi ile geçimsizliği sonucu bu görevi kısa sürede bıraktı.

Birkaç yıl sonra ise Leipziger Gewandhaus orkestrasının yönetimini üstlendi ve Leipzig kentini Almanya'nın en önemli müzik merkezlerinden birisi haline getirdi. Bach ve Händel'in eserlerinin yanı sıra Schubert'in Büyük Senfonisini müzik dünyasına tanıttı.

1840 yılında Orta Avrupa'nın en tanınmış bestecisi haline gelen Mendelssohn, 1841'de Leipzig'de bir konservatuvar kurdu. Bu konservatuvar, 1846'da Avrupa'nın en üstün müzik okulu haline geldi.

1847'de ablası Fanny'nin ölüm haberi üzerine yaşama isteğini yitiren sanatçı, Fa Minör 6. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Fanny için Requiem'i besteledi. Aynı yıl bir beyin sarsıntısı geçirerek kısmi felç olan Mendelssohn, 4 Kasım 1847'de hayatını kaybetti ve ablası Fanny'nin yanına gömüldü.