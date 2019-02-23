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Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Romantik Film Gecesi yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, bir döneme damgasını vuran Issız Adam filminden geldi. Hadi ekibinin yayınladığı ipucu sorusu Issız Adam filmindeki Alper karakterinin mesleği neydi?" şeklinde. 23 Şubat Hadi ipucu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 23 ŞUBAT FİLM GECESİ
Romantik Film Gecesi bu akşam 20.30'da!
Bu akşamki ipucumuz romantik kalpler için geliyor. 2008 yılında vizyona girdiğinde ülkemizde büyük ilgi gören Issız Adam filmini hatırlamayan yok değil mi?
Peki filmdeki iki aşık; Alper ve Ada karakterleri ne işle uğraşıyorlardı anımsayabildik mi? Özellikle Alper'in mesleğini biraz daha dikkatli araştıralım sevgili hadiciler
HADİ İPUCU CEVABI: AŞÇI
ISSIZ ADAM FİLMİ HAKKINDA
Issız Adam, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2008 yapımı Türk melodram sinema filmi. Başrollerini Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın paylaştığı film, Alper adlı bir aşçı ile çocuk kostümleri tasarlayıp dikmekle uğraşan Ada adlı genç bir kızın aşklarının özelinde modern yaşamın insanları nasıl yalnızlaştırdığı anlatır. Çekimleri beş hafta süren film, 7 Kasım 2008 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girdi. Türk izleyicisinden büyük ilgi görerek Türkiye'deki 15. haftasında 2 milyon 765 bin seyirciye ulaştı.
Film, 2009 Rhode Island Film Festivali'nde (ABD) "En İyi Film Ödülü" aldı.
Alper, gurme denilecek seviyede yemek kültürü olan kendi restoranının sahibi bir aşçıdır. Lüks yaşamayı seven, işinde başarılı ama özel yaşantısını her gün farklı kadınlarla geçirerek düzene koyamamış, yaşamını; yaptığı yemekler, zengin kadınlar çevresinde yaşayan birisidir.
Ada, taksim'de çocuk kostümleri tasarlayıp dikmekte olan, Alper’in modern hayatının aksine çok mütevazı, hayatta fazla inişleri çıkışları olmayan genç bir kızdır. Bir gün eski bir kitabı bulabilmek için Beyoğlu’nda dolaşırken Alper ile Ada aynı kitapçıya girerler ve aşk ile çelişkili yaşam onlar için başlamış olur.
Oyuncular
Cemal Hünal - Alper
Melis Birkan - Ada
Yıldız Kültür - Müzeyyen
Şerif Bozkurt - Şenol
Gözde Kansu - Sinem
Aslı Aybars - Yasemin
Goncagül Sunar - Müşteri Kadın
Veda Yurtsever İpek - Alper'in Arkadaşı
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