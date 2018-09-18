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Hadi ipucu sorusu: Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? 18 Eylül Hadi

Eric Cartman ve Bart Simpson, Hadi bilgi yarışmasının bugünkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bu akşam saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? Eric Cartman ve Bart Simpson hangi çizgi filmin karakterleriydi?

18.09.2018 - 10:13 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Eric Cartman ve Bart Simpson olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bu akşam yapılacak Hadi'de büyük ödül 10 bin lira. Hadi'de ipucu sorusu olarak, Eric Cartman ve Bart Simpson işaret edildi. İşte Eric Cartman ve Bart Simpson nasıl karakterlerdir? Eric Cartman ve Bart Simpson hangi çizgi filmin karakterleriydi? sorularının cevabı...

HADİ İPUCU: ERİC CARTMAN VE BART SİMPSON NASIL KARAKTERLERDİR?

South Park'ın baş karakteri olan Eric Theodore Cartman, ailesi Alman soylu, antipatik, sinirli, küfürbaz ve ırkçı kahramanı. Simpsonlar çizgi filminin ana karakteri olan Bart Simpson'ın en baskın kişilik özellikleri yaramazlığı, asiliği ve otoriteye karşı saygısızlığıdır. Eric Cartman ve Bart Simpson karakterilerinin ortak özelliklerinin sinirli, asi ve uyumsuz olmalarını söylemek yanlış olmaz. 

ERİC CARTMAN

Eric Theodore Cartman, South Park'ın ailesi Alman soylu, antipatik, sinirli, küfürbaz ve ırkçı kahramanı. Dizinin yaratıcılarından Trey Parker tarafından seslendirimektedir. Fiziksel olarak şişman, tombul görünümlü, açık kahverengi saç rengine sahip, 65 cm boyundadır.

Annesi, Liane Cartman bir Hermafrodit'dir ve Cartman'a önce onu kendi doğurduğu daha sonra da biyolojik annesinden alıp kendi yetiştirdiği yalanını söylemiştir. Ancak South Park'ın 201.bölümünde ,Eric'in babasının, bir zamanlar ailesini öldürüp ona yedirttiği Scott Tenorman'in babası olduğu ve Liane Cartmanın ise onun biyolojik annesi olduğu ortaya çıkmıştır.

Cartman şişmandır fakat arkadaşları onun şişmanlığıyla her dalga geçmek istediğinde şişman olmadığını iri kemikli olduğunu iddia eder. Hatta bir bölümde ona şişman diyen bir kişiyi bayrak direğine kelepçelediği ve eline testere verdiği görülmüştür.Bir bölümde istemeden de olsa Petty Nelson'a olan aşkını ağzından kaçırmıştır. Cartman sıkı bir Hitler hayranıdır. Hatta bir bölümde dünyayı Yahudilere karşı örgütlemeye çalışmıştır.[2] Yahudi arkadaşı Kyle'ın annesi Sheila Broflovski'ye hakaret dolu bir şarkı yazmıştır; fakat bunun Sheila'nın Yahudiliğiyle ilgisi yoktur. Bir bölümde ona kötülük yapan 9. sınıf öğrencisi Scott Tenorman'in ailesini öldürtüp ona ebeveynlerini yedirmiştir. Bir insanda bulunabilecek tüm negatif özelliklerine rağmen Cartman kendisinin mükemmel olduğunu düşünecek kadar saf bir karakterdir. Olaylar her zaman lehine sonuçlanır veya öyle zanneder. South Park'ın birçok bölümü, onun saflığını ve cehaletini konu alır. Kyle'dan nefret eder ve onun haksız olduğunu düşünecek en ufak bir düşünce için bile amerika başkanını bile olaya dahil etmekten çekinmez. O, South Park'ta Amerika'nın ırkçı, Cumhuriyetçi, Cahil kısmını temsil etmektedir. Eric Yahudipacabra bölümünde bir rüya gördü ve o rüyayı gördüğü için Yahudi oldu.

Müziğe karşı özel bir yeteneği vardır. Çeşitli bölümlerde elektro gitar,bateri,elektronik bateri,piyano, akustik gitar, keman, trompet ve armonika çalarken görülür. Akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilir. Bazı bölümlerde Almanca, Fransızca ve Japonca da konuşur.

BART SIMPSON

Bartholomew JoJo "Bart" Simpson, animasyon dizisi Simpsonlar'ın kurgusal ana karakteri ve diziye adını veren ailenin üyesi. Aktris Nancy Cartwright tarafından seslendirilen Bart, televizyonda ilk defa 19 Nisan 1987'de The Tracey Ullman Show'da yayınlanan Simpsonlar kısalarından "Good Night"ta göründü. Bart, çizgi film çizeri Matt Groening tarafından, James L. Brooks'un ofisinin bekleme salonunda beklerken tasarlandı ve yaratıldı. Groening, Life in Hell'e dayanan bir dizi yapması için çağrılsa da bunun yerine, yeni bir grup karakter yaratmaya karar verdi. Karakterlerin geri kalanı adlarını Groening'in aile üyelerinden alsa da, Bart'ın adı brat (yaramaz çocuk) sözcüğünün anagramıdır. The Tracey Ullman Show'da üç yıl yer aldıktan sonra Simpson ailesi, 17 Aralık 1989'da Fox kanalında kendi dizisine kavuştu.

On yaşındaki Bart, Homer ile Marge'ın çocuklarının en büyüğü ve tek oğlu, Lisa ile Maggie'nin ise ağabeyidir. Bart'ın en baskın kişilik özellikleri yaramazlığı, asiliği ve otoriteye karşı saygısızlığıdır. Bart, video oyunları, Simpsonlar Sinema Filmi, The Simpsons Ride, reklamlar ve çizgi romanların da aralarında bulunduğu Simpsonlar'la ilgili diğer ürünlerde de yer aldı ve diziden esinlenilerek oluşturan çeşitli ticari ürünlerde de kendisine yer buldu.

Aslında en başta Nancy Cartwright, oyuncu seçmelerine Lisa için, Yeardley Smith ise Bart rolü için katılmayı planladı. Smith'in sesi bir erkek çocuğu için fazla tizdi, bu nedenle ona Lisa rolü verildi. Cartwright Lisa'nın o zaman fazla ilginç olmadığı düşünerek, onun yerine daha iyi bir rol olduğunu düşündüğü Bart için seçmelere katıldı. Açılış sekansındaki kara tahta esprisi, barmen Moe'ya yaptığı telefon şakaları ve "Eat my shorts", "¡Ay, caramba!" ve "Don't have a cow, man!" gibi akılda kalıcı sözleri, karakterin ayırıcı özellikleri arasındadır.

Simpsonlar'ın ilk iki sezonunda (1989–1991), Bart şovun öne çıkan karakteriydi ve "Bartmania"ya yol açtı. Bart Simpson'a ait çeşitli sloganlar ile sözlerin yer aldığı tişörtler popüler hale geldi ve en çok sattığı dönemde günde bir milyon gibi bir satış oranına ulaştı. "Do the Bartman" parçası, Birleşik Krallık'ta single listesinde bir numaraya yükseldi ve 1991'in en çok satan yedinci parçası oldu. Bart'ın isyankâr tavırları ve beklendiği kadar başarılı olmamasından gurur duyması, ebeveynler ve eğitimciler tarafından çocuklar için kötü bir rol model olarak değerlendirilmesini beraberinde getirdi. Üzerinde "I'm Bart Simpson. Who the hell are you?" ("Ben Bart Simpson. Sen de kimsin?") yazan tişörtler, birçok okulda yasaklandı. 3. sezon civarında dizi, Bart hâlâ en ön planda olan karakterinlerden olsa da, artık ailenin tümüne odaklanmaya başladı. Time, Bart'ı 20. yüzyılın en önemli 100 kişisinden biri olarak gösterdi ve karakter, 1990'da Entertainment Weekly tarafından "yılın göstericisi" seçildi. Nancy Cartwright Bart'ı seslendirmesiyle aralarında 1992'de aldığı bir Primetime Emmy Ödülü ve 1995'te aldığı bir Annie Ödülü'nün de bulunduğu çok sayıda ödül kazandı. 2000'de Bart, diğer aile üyeleriyle birlikte Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla ödüllendirildi.

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