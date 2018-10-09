Sue Storm, Hadi sorusu için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, Fantastik 4'lü filmindeki Sue Storm işaret edildi. İşte Hadi ipucu sorusu için Fantastik 4'lü filmindeki Sue Storm ne yapıyor? Sue Storm karakterinin özellikleri

HADİ İPUCU: SUE STORM FANTASTİK 4'LÜ FİLMİNDE NE YAPIYOR?

Fantastik 4'lü, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan fantastik film. Hadi ipucu sorusu olarak sorulan Sue Strom, Fantastik 4'lü filminde görünmezlik özelliğiyle yer alıyor. Sue Storm, görünmez kadın olarak da bilinir.

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