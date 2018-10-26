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Hadi ipucu sorusu: "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri hangi filmdedir? Hadi ipucu yanıtı

Hadi ipucu sorusu saat 12.30'daki yarışma için yayınlandı. "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri Hadi'nin 20 bin lira ödüllü yarışması için işaret edildi. "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri hangi filmdedir? İşte 26 Ekim 20 bin lira ödüllü saat 12.30 Hadi ipucu sorusu yanıtı, cevabı

26.10.2018 - 10:31 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 12.30'da 20 bin lira ödüllü yarışma için ipucu olarak "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri veridli. "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri hangi filmdedir?

HADİ İPUCU SORUSU: "GANDALF", "LEGOLAS" VE "GİMLİ" KARAKTERLERİ HANGİ FİLMDEDİR?

Hadi ipucu sorusu yanıtı: "Gandalf", "Legolas" ve "Gimli" karakterleri Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) film serisinde yer alıyor.

YÜZÜKLERİN EFENEDİSİ (THE LORD OF THE RİNGS)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (İngilizce: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin birinci filmidir ve 2001 yılında gösterime girmiştir. J. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantezi roman üçlemesinin birinci kitabından uyarlanmış olan film, üçlemenin sırasıyla diğer iki filmi olan İki Kule ve Kralın Dönüşü filmleri ile eş zamanlı olarak, Yeni Zelanda'da çekilmiştir. Birleşik bütçeleri yaklaşık 270 milyon dolar olan filmlerin çekimleri 15 ay, çekim sonrası aşamaları da yaklaşık bir yıl sürmüştür. Kitapta çok sevilen Tom Bombadil karakterinin Yüzük Kardeşliği filmine aktarılmayışı Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzmüştür.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği ABD'de 313.364.114 dolar, uluslararası olarak 556.592.194 dolar hasılat ile toplam kazancı 871.368.364 dolara ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği ilk hafta 47.211.490 dolar gelir elde etmiştir.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNCULARI

Karakter Oyuncu Türkçe seslendiren
Boromir Sean Bean Uğur Polat
Frodo Baggins Elijah Wood Emrah Özertem
Gandalf Ian McKellen İstemi Betil
Samwise "Sam" Gamgee Sean Astin Engin Alkan
Aragorn Viggo Mortensen Boğaçhan Sözmen
Meriadoc "Merry" Brandybuck Dominic Monaghan Volkan Severcan
Peregrin "Pippin" Took Billy Boyd Yekta Kopan
Legolas Orlando Bloom Murat Şen
Gimli John Rhys-Davies Ender Yiğit
Saruman Christopher Lee Mazlum Kiper
Elrond Hugo Weaving Ali Düşenkalkar
Bilbo Baggins Ian Holm Erol Günaydın
Galadriel Cate Blanchett Özden Ayyıldız
Arwen Liv Tyler Ayça Bingöl
Lurtz Lawrence Makoare  
Lord Celeborn Marton Csokas Ali Gül
Sauron Sala Baker  
Gollum Andy Serkis Bahtiyar Engin
Haldir Craig Parker Ali Ekber Diribaş
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