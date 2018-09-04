Hadi'nin saat 20.30'daki yarışması için ipucu sorusu, saatler öncesinden Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Hadi'nin Instagram paylaşımında yer alan görseldeki müzik aleti ipucu sorusu olarak soruldu. Yarışmaya katılacaklardan Instagram'da paylaşılan fotoğraftaki müzik aletinin ne olduğun soruldu.

İşte Hadi'nin ipucu sorusu:

Resimdeki müzik aleti aslında hepimizin bir şekilde aşina olduğu bir müzik aleti. Belki de görüntüsüne bazılarımız o kadar hakim değilizdi... Biraz daha kolaylaştırırsak; Şah, Mansur ve Davut gibi türleri olan bu üflemeli müzik aletinin adı nedir acaba?

Hadi sorsunun cevabı:

Resimde görülen müzik aletinin adı Ney'dir... Ney'in boylarına göre akrları değişmekte ve seslerine göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Davut, Şah ve Mansur onlardan bazılarıdır...

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