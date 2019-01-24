Hadi ipucu sorusu bugün, Fiyz '#10yıllıkdeğişim' listesinin 9. şarkısını seslendiren sanatçıdan sanatçıdan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 24 Ocak 50 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu "Fizy'de '#10yıllıkdeğişim' listesinin 9. şarkısını seslendiren sanatçı kimdir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: '#10YILLIKDEĞİŞİM' LİSTESİNİN 9. ŞARKISINI SESLENDİREN SANATÇI KİMDİR?

Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL!

Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''#10yıllıkdeğişim'' listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla

HADİ İPUCU CEVBI: SIFIR TOLERANS - HADİSE

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985'de doğdu. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy Norwood ve Beyoncé'den ilham aldığını ifade eden Hadise, 2011 yılından beri devam etmekte olan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği görevine devam etmektedir. Bir Altın Kelebek Ödülü ve üç TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.