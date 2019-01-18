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Hadi ipucu sorusu bugün, Drone yarışlarından geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 18 Ocak 20.30 Hadi ipucu sorusu "Drone yarışlarında "FPV" (Birinci Kişi Görüşü) kısaltması ne için kullanılır?" oldu. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar...
HADİ İPUCU SORUSU - 18 OCAK
hadi bu akşam Lifecell katkılarıyla 20:30'da
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Bu akşamın ipucu teknolojiden geliyor. Teknolojiyi takip eder misin hadici? Eğer takip ediyorsan tam sana bir ipucu geliyor. Drone yarışlarında "FPV"(Birinci Kişi Görüşü) kısaltması ne için kullanılır biliyor musun?
HADİ İPUCU CEVABI: FPV (FIRST PERSON VIEW – BİRİNCİ KİŞİ GÖRÜŞÜ)
FPV sistemi, pilotların sanki droneun kokpitinde oturuyormuş gibi, drone üzerine eklenmiş bir kamera ile birinci kişi görüşü ile kontrol etmesi anlamına gelmektedir. Bazı pilotlar özel FPS monitörleri kullanırken, çoğu pilotlar da bu iş için özel olarak üretilmiş FPV gözlükleri kullanarak uçuş yapmaktadır.
DRONE NEDİR?
İnsansız hava aracı (İHA),genel olarak bilinen adıyla drone uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. İHA'lar iki sınıfa ayrılır: İlki uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır. Keşif amaçlı üretilen İHA'lar günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Militanlara karşı birçok başarılı saldırı gerçekleştiren bu hava araçları çoğu zaman sivil hedefleri de vurarak insan ölümlerine neden olmaktadır.
İHA'lar bunun yanında son zamanlarda yangın söndürmek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bu araçlar genellikle normal savaş uçakları için zor, kirli ve tehlikeli görevlerde kullanılır.
Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA'lar birer "drone"dur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bu maddenin amacı İHA'lar ile güdümlü füzelerin farklarını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle İHA'lar tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyor olsalar bile İHA olarak sınıflandırılmazlar.
İHA kısaltması bazı durumlarda İHAS (insansız hava araçları sistemleri) olarak genişletilmiştir. Amerikan Federal Havacılık Dairesi ise insansız uçuş sistemleri (İUS) adıyla genel bir sınıf belirlemiştir. Aslında bu sınıf ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından sadece uçakları değil onunla beraber yer sistemleri ve diğer elementleri de yansıtması amacıyla kullanmıştır.
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