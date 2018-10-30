Hadi joker alma ve kullanma, son dönemin popüler yarışması Hadi yarışmacılarının ilgi alanını oluşturuyor. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, haftaiçi ise hem 12.30 hem de 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Yarışmada soruya yanlış cevap veren yarışmacılar, sahip oldukları jokerleri kullanarak yarışmaya devam etme hakkı kazanabiliyor. İşte Hadi jokeri hakkında detaylar...

HADİ JOKER NASIL KAZANILIR? HADİ JOKERİ NASIL KULLANILIR?

Hadi joker kodu, her gün farklı şekilde veriliyor. Joker kodu Hadi'nin resmi Instagram sayfasında ilan edilebileceği gibi, bazen BİP bazen de Fizy, bazen de dergilik gibi uygulamalarda da yayınlanabiliyor. Joker kodunun nereden yayınlandığı sosyal medya üzerinden duyuruluyor. Hadi yarışmacıları da kendi aralarında referans olarak birbirlerine joker kazandırabiliyor. Kazanılan jokerler, yarışma sırasında yanlış cevap verildiğinde yarışmaya devam edebilmek için kullanılıyor. Verilen yanlış cevabın hemen ardından uygulamada joker kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. "Joker kullan" seçeneğini seçtiğinizde eğer jokeriniz varsa oyuna kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

Joker kodları aşağıdaki gibi yayınlanıyor:

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