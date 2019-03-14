14 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Hadi Magazin ipucu sorusu," Bugünkü ipucumuz magazin hadisinden geliyor sevgili hadiciler. Geçtiğimiz günlerde Ayla ve Müslüm gibi gişeye damga vuran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ile oyuncu Sinem Öztürk'ün bebekleri dünyaya geldi.Peki siz bu bebeklere ne isim verdiklerini biliyor musunuz?" şeklinde oldu. Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yapacağı Hadi Magazin ipucu cevabı 13.15'te yayında olacak.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi Magazin 13.15 ipucu detayları

14 Mart Hadi Magazin ipucu sorusu cevabı: MUSTAFA- KEMAL



HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU: SİNEM ÖZTÜRK USLU VE MUSTAFA USLU ÇİFTİNİN İKİZ BEBEKLERİ

Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu'nun en mutlu günü. Ünlü çift, oğullarını kucaklarına aldı. Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk'ten duygulandıran kareler. Oğulları Mustafa Kemal'i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğraflarının sosyal medyadan paylaştı.

14 MART HADİ MAGAZİN İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR.