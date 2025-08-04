Hadise, bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Yoğun iş temposunun kendisini bir hayli yorduğunu söyleyen şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

"İNSANLAR BİZİ ROBOT ZANNEDİYOR"

Söz konusu videoda ağlamaya başlayan Hadise; "Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin neyden şikâyet ettiği, neden ağladığı anlaşılamadı. Sosyal medya yorumlarında, kendi işinin patronu olan birinin çalışmaktan dolayı şikâyetlerde bulunmasına anlam verilemezken; "Neden ağlamış ki... Zorla mı çalıştırılıyor? yönünde de yorumlar yapıldı.