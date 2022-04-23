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Hadise hamile mi?

Evlilik hazırlığında olan ve imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, önceki gün Karaköy'deydi. Ünlü şarkıcının çantasıyla karnını kamufle etmesi 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi

HABERTURK.COM
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hadise, önceki gün nişanlısı Mehmet Dinçerler ile birlikte Karaköy’de görüntülendi. Ünlü çift mekandan çıkış yaparken koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler’in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

    Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan güvenlik, Mehmet Dinçerler'i sinirlendirdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, yanlarından uzaklaşmasını istedi.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    HAMİLE Mİ?

    Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    "YÜZÜĞÜ KAYBETMEKTEN NEDEN KORKAYIM?"

    Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" sorusuna ise kahkaha atarak yanıt verdi.

    Gazetecilerin, "Yüzüğünüz çok beğeniliyor. Kaybetmekten korkuyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü isim, "Hayır, neden korkayım?" dedi.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    Çifte, Brooklyn Beckham'ın, evlendikten sonra eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını da kullanmaya başlamasını hatırlatıldı. Dinçerler, basın mensuplarının, "Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu?" sorusunu cevapsız bıraktı.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    "MURDA'NIN ARKASINDAYIM"

    'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Konuyla alakalı konuşan Hadise, "Ben Murda’nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım, dostum, yakında da birlikte klibimizi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    "ALEYNA'YI DESTEKLİYORUM"

    Muhabirlerin, "Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı 'Take It Or Leave It' adlı yabancı şarkıyı nasıl buldunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü şarkıcı, "Destekliyorum Aleyna'yı. Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Bizim de çok yoğun sürecimiz oldu Mehmet ile hem iş, hem tatil bayağı bir seyahat ettik. Aleyna, çok güzel işler yapıyor. Çok cesur biri ve ben onu destekliyorum, alkışlıyorum. Cesur olmak kötü bir şey değil, çok güzel birşey. Herkes cesur olmalı." şeklinde konuştu.

    Çift, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek, kendilerini bekleyen araçlarına yöneldi.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    YÜZÜK OLAY OLDU

    Öte yandan Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

    Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürmüştü.

    Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.
  • Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

    "ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

    Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.

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