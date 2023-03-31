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Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde verdiği desteklerle alkış toplayan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabında yayınladığı her gönderiyle adından söz ettirmeyi başaran 37 yaşındaki şarkıcı yeni parçasının adını ve çıkış tarihini duyurdu.

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  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    Sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise, yayınladığı yeni gönderisiyle sevenlerini heyecanladırdı. Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı.
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    Hadise son çıkaracağı şarkısının kapak fotoğrafı için küvette poz verdi. Paylaştığı fotoğraf 181 bin beğeni aldı.
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    Hadise'nin gönderisi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise, "Ramazan ayında bu poz hoş değil", "Keşke bu ay paylaşmasaydınız" gibi yorumlar aldı.
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    Hadise sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde çıkaracağı parçasının adını ve tarihini şu sözlerle duyurdu: #Feryat - 14.04.2023 “İnsan aşksız olmaz, aşk insansız…”
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

    İşte Hadise'nin o paylaşımı...
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!
  • Hadise müjdeli haberi verdi! Pozu ise çok konuşuldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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