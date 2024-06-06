Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise, üzgün akımı başlattı

        Hadise, üzgün akımı başlattı

        Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı. Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Her halimizle çok güzeliz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 21:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzgün akımı başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dikkat çekmeyi en iyi başaran ünlülerden biri olan Hadise, bu konuda eline su dökülemez oldu. Hadise, başlattığı akımla yine dikkatleri üzerine çekti.

        Hadise, 'Üzgün' akımı başlattı... Üzgün haliyle bir fotoğrafını paylaşan Hadise; "Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz" notunu yazdı. Paylaşımına bir de şablon linki ekledi. Hadise'ye kısa sürede paylaşım yağdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hadise, üzgün akımı başlattı
        #hadise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş!
        Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Trump: İsrail, Gazze'de kazanmalı
        Trump: İsrail, Gazze'de kazanmalı
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı