        Hafriyat kamyonlarına 871 bin lira ceza

        Arnavutköy'de hafriyat kamyonu denetimi: 871 bin lira ceza

        İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 47 ağır tonajlı yük taşıyan kamyona toplamda 871 bin 208 lira idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:14
        Hafriyat kamyonlarına 871 bin lira ceza
        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde 47 ağır tonajlı araçta farklı kural ihlalleri tespit edildi.

        Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 871 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

