Hafsanur Sancaktutan: Aşk için oyunculuğu bırakmam

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Sancaktutan, meslektaşı Özgü Namal'ın yıllar önce âşık olup evlendikten sonra oyunculuğu bırakması hakkında konuştu.

Özgü Namal, 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş, oyunculuğa 2023'te dönmüştü.

"AŞK İÇİN OYUNCULUĞU BIRAKMAM"

Hafsanur Sancakututan, gazetecilerin, "Siz âşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna; "Özgü Namal'ı çok severim. Muhteşem bir kadın. Bu konu hakkında yorum yapamam ama ben olsam bırakmam. Beni, oyuncuyken tanıdı, öyle devam etmeme karışmamalı. Çocuğum için de bunu yapmam. Ben vazgeçmeden işime devam ederim, ona da vazgeçmemeyi gösteririm. Biz çalışan ve üreten kadınlarız. Çalışmayı özleriz. Tabii ki çocuk olunca bir süre ara verilebilir ama oyunculuğu bırakmak söz konusu olamaz. Çocuk, setlere benimle beraber gelip gider. Yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım" yanıtını verdi.

Yılbaşında sevgilisi Kubilay Aka ile evde olduğunu söyleyen Hafsanur Sancaktutan, "Evde geçirdik, Kubilay ile beraberdik. Sohbetimizi ettik, yemeğimizi yedik. Ben genelde öyle gece dışarı çıkan birisi değilimdir zaten. Beni, gece dışarıda çok görmezsiniz" dedi.