Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan: Aşk için oyunculuğu bırakmam

        Hafsanur Sancaktutan: Aşk için oyunculuğu bırakmam

        Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile birliktelik yaşayan Hafsanur Sancaktutan, kariyeri ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalara bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 08:14 Güncelleme: 15.01.2026 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aşk için oyunculuğu bırakmam"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Sancaktutan, meslektaşı Özgü Namal'ın yıllar önce âşık olup evlendikten sonra oyunculuğu bırakması hakkında konuştu.

        Özgü Namal, 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş, oyunculuğa 2023'te dönmüştü.

        "AŞK İÇİN OYUNCULUĞU BIRAKMAM"

        Hafsanur Sancakututan, gazetecilerin, "Siz âşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna; "Özgü Namal'ı çok severim. Muhteşem bir kadın. Bu konu hakkında yorum yapamam ama ben olsam bırakmam. Beni, oyuncuyken tanıdı, öyle devam etmeme karışmamalı. Çocuğum için de bunu yapmam. Ben vazgeçmeden işime devam ederim, ona da vazgeçmemeyi gösteririm. Biz çalışan ve üreten kadınlarız. Çalışmayı özleriz. Tabii ki çocuk olunca bir süre ara verilebilir ama oyunculuğu bırakmak söz konusu olamaz. Çocuk, setlere benimle beraber gelip gider. Yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım" yanıtını verdi.

        REKLAM

        Yılbaşında sevgilisi Kubilay Aka ile evde olduğunu söyleyen Hafsanur Sancaktutan, "Evde geçirdik, Kubilay ile beraberdik. Sohbetimizi ettik, yemeğimizi yedik. Ben genelde öyle gece dışarı çıkan birisi değilimdir zaten. Beni, gece dışarıda çok görmezsiniz" dedi.

        "Çocuk da yaparım kariyer de"
        "Çocuk da yaparım kariyer de" Haberi Görüntüle
        "Kıskanç biriyim"
        "Kıskanç biriyim" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)

        #Hafsanur Sancaktutan
        #özgü namal
        #Kubilay Aka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı