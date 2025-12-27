Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Milano kaçamağı - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Milano kaçamağı

        Ünlü oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatil için Milano'ya gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıkların Milano kaçamağı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz yıldan bu yana birlikte olan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatile çıktı.

        Tatil rotalarını İtalya’nın şehirlerinden Milano olarak belirleyen çift, tatillerinden birlikte kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

        Sancaktutan, şehir sokaklarında verdiği pozları yayımlarken paylaşımlarına, "Milano soğukmuş" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzer

        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!