Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın Milano kaçamağı
Ünlü oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatil için Milano'ya gitti
Giriş: 27.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:54
Geçtiğimiz yıldan bu yana birlikte olan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatile çıktı.
Tatil rotalarını İtalya’nın şehirlerinden Milano olarak belirleyen çift, tatillerinden birlikte kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Sancaktutan, şehir sokaklarında verdiği pozları yayımlarken paylaşımlarına, "Milano soğukmuş" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ