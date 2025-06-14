Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gün içerisinde 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaşan ons altın fiyatı, günü 3 bin 435 dolardan kapattı. Gram altın ise 4 bin 373 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...
Orta Doğu'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Küresel piyasalarda, İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altının onsu 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 14 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.322,05
Satış: 4.328,32
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.430,92
Satış: 3.433,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.915,28
Satış: 7.076,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.476,00
Satış: 28.638,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.787,34
Satış: 14.153,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.661,13
Satış: 28.220,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.944,16
Satış: 29.666,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.393,29
Satış: 3.357,39
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.984,60
Satış: 4.191,19
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.970,00
Satış: 71.705,00