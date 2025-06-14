Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gün içerisinde 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaşan ons altın fiyatı, günü 3 bin 435 dolardan kapattı. Gram altın ise 4 bin 373 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Orta Doğu'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Küresel piyasalarda, İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altının onsu 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 14 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.322,05

        Satış: 4.328,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.430,92

        Satış: 3.433,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.915,28

        Satış: 7.076,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.946,00

        Satış: 28.705,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.787,34

        Satış: 14.153,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.661,13

        Satış: 28.220,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.832,70

        Satış: 29.560,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.347,66

        Satış: 3.364,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.910,45

        Satış: 4.201,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.650,00

        Satış: 71.874,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Rekor 40 derece ile Şanlıurfa'da... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Rekor 40 derece ile Şanlıurfa'da... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Her hafta 1 dil yok oluyor!
        Her hafta 1 dil yok oluyor!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu