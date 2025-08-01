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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tan, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman talebinde artışa neden oldu. Böylece altın, bir aylık dip seviyesinden toparlandı. Fed'in faizleri sabit tutması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:58
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. Bu gelişme sonrası sarı metal bir aylık dip seviyesinden toparlandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış4.376,3600

        Satış: 4.376,8700

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.300,07

        Satış: 3.300,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.004,6500

        Satış:7.158,6000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.613,54

        Satış: 28.134,28

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.112,00

        Satış: 28.258,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.763,63

        Satış: 14.110,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.613,54

        Satış: 28.134,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.567,42

        Satış: 29.280,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.361,98

        Satış: 3.319,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.933,72

        Satış: 4.135,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.021,00

        Satış: 70.537,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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