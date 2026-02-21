Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! İşte 21 Şubat Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Piyasalara yön veren ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri açıklandı. ABD'de Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Yıllıklandırılmış büyüme verileri ise beklentilere göre oldukça düşük geldi. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. 4. çeyrekte kişisel harcamalar yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Verilerin paylaşılmasının ardından ise gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 21 Şubat 2026 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.182,08
Satış: 7.183,04
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.105,19
Satış: 5.109,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.491,33
Satış: 11.744,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.965,32
Satış: 46.833,42
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.216,00
Satış: 48.791,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.910,84
Satış: 23.488,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.965,32
Satış: 46.833,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.383,40
Satış: 49.638,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.063,99
Satış: 5.358,44
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.748,23
Satış: 7.080,79
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.169,00
Satış: 121.885,00