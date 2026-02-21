Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2026: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! İşte 21 Şubat Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD'de büyüme ve enflasyon göstergeleri piyasalarda olumsuz yankılar yarattı. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE, Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda çekirdek PCE de beklentileri aştı. Veriler Aralık'ta çekirdek PCE'nin yıllık bazda yüzde 3 arttığını gösterdi. Yıllıklandırılmış büyüme verileri de beklentilere göre oldukça düşük geldi. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 08:19 Güncelleme: 21.02.2026 - 08:19
        1

        Piyasalara yön veren ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri açıklandı. ABD'de Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Yıllıklandırılmış büyüme verileri ise beklentilere göre oldukça düşük geldi. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. 4. çeyrekte kişisel harcamalar yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı. Verilerin paylaşılmasının ardından ise gözler altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 21 Şubat 2026 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.182,08

        Satış: 7.183,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.105,19

        Satış: 5.109,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.491,33

        Satış: 11.744,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.965,32

        Satış: 46.833,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.216,00

        Satış: 48.791,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.910,84

        Satış: 23.488,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.965,32

        Satış: 46.833,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.383,40

        Satış: 49.638,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.063,99

        Satış: 5.358,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.748,23

        Satış: 7.080,79

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.169,00

        Satış: 121.885,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
