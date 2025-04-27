Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 27 Nisan 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 100 lira, çeyrek altın ise 6 bin 703 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyo. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 100 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.099,17
Satış: 4.100,03
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.318,59
Satış: 3.320,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.558,66
Satış: 6.703,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.234,66
Satış: 26.732,20
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.981,00
Satış: 27.168,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.076,34
Satış: 13.407,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.234,66
Satış: 26.732,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.438,73
Satış: 28.131,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.264,53
Satış: 3.208,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.775,36
Satış: 3.973,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.038,00
Satış: 67.973,00