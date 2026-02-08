Habertürk
Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT 2026: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 9 Şubat Pazartesi: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları haftalık bazda yükseliş kaydetti. Ons altın 4 bin 968 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise yurt içinde 7 bine yaklaştı. Peki, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 23:58 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:58
        1

        Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal; jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı 4 bin 968 dolar, gram altın 6 bin 943 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.942,61

        Satış: 6.943,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.960,28

        Satış: 4.968,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.108,17

        Satış: 11.352,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.432,67

        Satış: 45.271,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.772,00

        Satış: 48.274,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.146,91

        Satış: 22.705,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.432,67

        Satış: 45.271,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.644,46

        Satış: 49.864,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.025,75

        Satış: 5.310,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.686,10

        Satış: 7.010,84

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.063,00

        Satış: 120.684,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
