Altın fiyatlarında son durum 9 Şubat Pazartesi: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Hafta sonu altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları haftalık bazda yükseliş kaydetti. Ons altın 4 bin 968 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatına paralel değer kazanan gram altın ise yurt içinde 7 bine yaklaştı. Peki, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal; jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı 4 bin 968 dolar, gram altın 6 bin 943 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.942,61
Satış: 6.943,53
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.960,28
Satış: 4.968,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.108,17
Satış: 11.352,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.432,67
Satış: 45.271,82
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.772,00
Satış: 48.274,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.146,91
Satış: 22.705,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.432,67
Satış: 45.271,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.644,46
Satış: 49.864,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.025,75
Satış: 5.310,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.686,10
Satış: 7.010,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.063,00
Satış: 120.684,00