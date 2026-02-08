Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Sarı metal; jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı 4 bin 968 dolar, gram altın 6 bin 943 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…