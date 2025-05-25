Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 25 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek kaç TL?
Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD'nin mali görünümüne ilişkin soru işaretleri ve ilave gümrük vergilerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerle yön arayışındayken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri risk algısını yükseltti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Mayıs 2025 altın fiyatları...
ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir piyasalarda hissedilen stresin azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak cuma günü ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yüzde 50 tarife uygulanmasını önermesi ve Apple'ı da ürünlerini ABD'de üretmemesi halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesi piyasalarda risk iştahını törpüledi. Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda sık değişen söylemlerinin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını ve bu durumun fiyatlama davranışlarına yansıdığını kaydetti. Peki, altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte, 25 Mayıs 2025 hafta sonu altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.202,66
Satış: 4.204,13
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,23
Satış: 3.358,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.724,25
Satış: 6.873,76
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.896,99
Satış: 27.410,94
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.271,00
Satış: 27.600,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.406,47
Satış: 13.747,51
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.896,99
Satış: 27.410,94
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.739,44
Satış: 28.439,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.289,50
Satış: 3.253,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.815,93
Satış: 4.039,68
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.968,00
Satış: 69.105,00