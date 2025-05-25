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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları nasıl0 Altın alış satış tablosu ile 25 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek kaç TL?

        Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 25 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek kaç TL?

        Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD'nin mali görünümüne ilişkin soru işaretleri ve ilave gümrük vergilerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerle yön arayışındayken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri risk algısını yükseltti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Mayıs 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 08:55
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        1

        ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir piyasalarda hissedilen stresin azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak cuma günü ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yüzde 50 tarife uygulanmasını önermesi ve Apple'ı da ürünlerini ABD'de üretmemesi halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesi piyasalarda risk iştahını törpüledi. Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda sık değişen söylemlerinin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını ve bu durumun fiyatlama davranışlarına yansıdığını kaydetti. Peki, altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte, 25 Mayıs 2025 hafta sonu altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.202,66

        Satış: 4.204,13

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.356,23

        Satış: 3.358,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.724,25

        Satış: 6.873,76

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.896,99

        Satış: 27.410,94

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.271,00

        Satış: 27.600,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.406,47

        Satış: 13.747,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.896,99

        Satış: 27.410,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.739,44

        Satış: 28.439,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.289,50

        Satış: 3.253,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.815,93

        Satış: 4.039,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.968,00

        Satış: 69.105,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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