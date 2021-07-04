Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı üretilen aşılarla birlikte, ülkemizde de 14 Ocak’tan itibaren aşılama süreci başlamıştı. Aşı tedarikinde yaşanan sorunların aşılmasıyla birlikte, geniş meslek ve yaş gruplarına yayılan aşılama süreci hız kazanmış oldu. Buna bağlı olarak, hafta için aşı randevusu alma fırsatı olmayan vatandaşlar, hafta sonu aşı yapılıyor mu merak ediyorlar. Peki, Hafta sonu aşı yapılıyor mu? İşte hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü aşı randevusu ile ilgili merak edilenler.

HAFTA SONU AŞI RANDEVUSU ALINABİLİYOR MU, PAZAR GÜNÜ AŞI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

Ülkemizde uygulanan Sinovac ve Biontech aşıları hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılıyor. Hafta sonu için hastanelerden aşı randevu almanız mümkün. Aşı randevusu almak isteyenler, e-Nabız uygulaması üzerinden, telefon ya da SMS ile hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de aşı randevusu alabiliyorlar.