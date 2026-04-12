Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Nisan Pazar yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Anlık ve canlı altın fiyatları 12 Nisan Pazar günü yatırımcıları ve altın almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik, alış-satış dengesi altın fiyatlarını etkileyen etmenler arasında yer alıyor. Peki, "12 Nisan Pazar yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?" İşte 12 Nisan 2026 Pazar güncel altın fiyatları ile gram, çeyrek altın alış-satış tablosu...
Hafta sonunun gelişiyle birlikte altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilik gündemi meşgul etmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altında yaşanan anlık düşüş ve yükselişler Habertürk'ün altın fiyatları sayfasından anlık olarak canlı takip edilebiliyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 12 Nisan 2026 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.811,84
Satış: 6.812,73
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.747,08
Satış: 4.752,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.898,94
Satış: 11.138,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.595,75
Satış: 44.418,97
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.008,00
Satış: 45.623,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.729,76
Satış: 22.277,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.595,75
Satış: 44.418,97
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.203,39
Satış: 46.380,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.740,50
Satış: 4.967,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.222,56
Satış: 6.509,40
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 111.153,00
Satış: 114.143,00