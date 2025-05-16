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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 17-18 Mayıs bu hafta sonu yağış var mı?

        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 17-18 Mayıs bu hafta sonu yağış var mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu duyuruldu. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar güncel hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:51
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde son hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul’da yağış var. İşte hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminleri

        2

        BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

        3

        HAFTA SONU HAVA DURUMU

        İSTANBUL 17 MAYIS 2025 CUMARTESİ: 19°14

        İSTANBUL 18 MAYIS 2025 PAZAR: 20°13

        ANKARA 17 MAYIS CUMARTESİ: 27°13

        ANKARA 17 MAYIS PAZAR: 23°8

        İZMİR 17 MAYIS CUMARTESİ: 26°18

        İZMİR 18 MAYIS PAZAR: 26°14

        4

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