HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Trakya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.