Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Ağustos Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurmuştu. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 31 Ağustos Pazar Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 23:05 Güncelleme: 30.08.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 31 Ağustos Pazar günü yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, 'Yarın sonu hava nasıl olacak?' İşte 31 Ağustos Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Trakya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 22°C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        4

        İZMİR 22°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        5

        ANKARA 18°C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"