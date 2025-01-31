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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM ile 1-2 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu taminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava olayları gündemi meşgul etmeye başladı. Yurt genelinde hafta sonu hava yine çoğunlukla güneşli, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gelecek hafta çarşamba gününden itibaren ise kış, kendini yeniden hissettirecek. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 1-2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:41
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        Şubat ayının gelişiyle birlikte mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklık ve yağışsız hava yerini soğuk ve yer yer kar yağışlı havaya çeviriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 1-2 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 6°C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        4

        İZMİR 9°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        5

        ANKARA 0°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6
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