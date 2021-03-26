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Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar yasak var mı, (27-28 Mart) kafeler ve restoranlar açık mı?

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs risk haritası kontrollü normalleşme kararlarını etkiliyor. Salgın tedbiri olarak aylardır kapalı olan kafeler ve restoranlar risk grubu haritası dikkate alınarak bazı illerde açılmıştı. Peki, kafeler hafta sonu açık olacak mı? 27-28 Mart kafeler ve restoranlar açık mı, hangi illerde açık?

Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar yasak var mı, (27-28 Mart) kafeler ve restoranlar açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan kafelerin ve restoranların hafta sonu açık olup olmadığı araştırılıyor. Risk grubu haritasına göre koronavirüsle kontrollü normalleşme kararları uygulanmaya devam ediyor. Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde kafelerin ve restoranların açılmasına karar verilmişti. Peki, Hafta sonu kafeler açık mı? 27-28 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?

KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Kontrollü normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Çok yüksek risli illerde kafeler ve restoranlar kapalı olmaya devam edecek.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU HARİTASI

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller;Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

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