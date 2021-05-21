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Hafta sonu marketler saat kaça kadar açık? 22 - 23 Mayıs market çalışma saatleri

Hafta sonu market çalışma saatleri kademeli normalleşme ile birlikte yayınlanan genelgenin ardından belli oldu. Peki, hafta sonu marketler saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin çalışma saatleriyle ilgili detaylar belli oldu. İşte Hafta sonu market çalışma saatleri...

Hafta sonu marketler saat kaça kadar açık? 22 - 23 Mayıs market çalışma saatleri

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

MARKET KAMPANYALARINA DİKKAT!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekiyor.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAK MI, SERBEST Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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