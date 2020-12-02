Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle merak konusu oldu. 5-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, cumartesi ve pazar günleri marketlerin çalışma saati ne olacak?

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.