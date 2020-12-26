Yeni korona virüs tedbirleri marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerini değiştirdi. Hafta sonu marketlerin ve bakkalların kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı araştırılıyor. 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri sebebiyle marketlerin ve bakkalların mesai saatleri değişti. Marketler ve bakkallar hafta sonu kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri marketler saat 10.00’da açılıyor ve 17.00’de kapanıyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.