Hafta sonu ne izlesem diyenlere: İşte tek oturuşta bitirmelik birbirinden keyifli 10 romantik komedi filmi
Hafta sonunu evde film izleyerek geçirmeyi planlayanlar için romantik komedinin en keyifli örneklerini bir araya getirdik. Aşk ve kahkahanın buluştuğu bu yapımlar, izlerken sizi yormadan içine çekecek. İşte "Hafta sonu ne izlesem?" diyenlere tek oturuşta bitirmelik 10 romantik komedi filmi önerisi...
Yoğun bir haftanın ardından biraz kafa dağıtmak ve kendini iyi hissetmek isteyenler için romantik komediler en güvenli limanlardan biri. Sıcak atmosferleri, samimi karakterleri ve yüzünüzde tebessüm bırakan sahneleriyle bu filmler, izleyiciyi gündelik stresten uzaklaştırarak keyifli bir kaçış sunuyor. Aşkın en eğlenceli ve sürprizlerle dolu halini yansıtan bu yapımlar, hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için adeta terapi niteliğinde. İşte, izlemeye başladıktan sonra yarım bırakmak istemeyeceğiniz 10 romantik komedi filmini bir araya getirdik.
1. YOUR PLACE OR MINE (2023) (IMDB puanı: 5.7)
Senin Yerin mi, Benim Yerim mi?
Başrollerinde Reese Witherspoon ve Ashton Kutcher’ın yer aldığı bu romantik komedi, uzun yıllara dayanan bir dostluğun beklenmedik şekilde aşka evrilmesini konu alıyor.
Debbie ve Peter, tamamen zıt yaşam tarzlarına sahip olsalar da çok yakın arkadaşlardır. Farklı şehirlerde yaşayan ikili, bir hafta boyuncu evlerini değiştirmeye karar verir. Bu deneyim, birbirlerinin hayatını daha yakından görmelerini sağlar. Alıştıkları düzen değiştikçe ilişkileri de farklı bir boyut kazanır.
Sıcak atmosferi, doğal diyalogları ve ‘’Ya fark etmeden doğru insan hep yanındaysa?’’ sorusunu merkezine alan hikayesiyle Your Place or Mine, izleyiciye hem keyifli hem de duygusal bir seyir sunuyor.
2. ANYONE BUT YOU (2023) (IMDB puanı: 6.1)
Senden Başka
Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell’ın yer aldığı Anyone But You, birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediyor.
Bea ve Ben’in ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler beklendiği gibi gitmez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından birbirlerinden uzaklaşırlar. Aylar sonra bir düğünde karşılaşan ikili, çevrelerine mutlu bir çift gibi görünmek zorunda kalır. Fakat bu sahte ilişki, onlara eski duyguların gerçekten kaybolup kaybolmadığını sorgulatır...
Güneşli tatil atmosferi, bol atışmalı diyalogları ve yüksek enerjisiyle Anyone But You, romantik komedi severlere tempolu ve keyifli bir kaçış vadediyor.
3. THE HATING GAME (2021) (IMDB puanı: 6.2)
Nefret Oyunu
Başrollerinde Lucy Hale ve Austin Stowell’ın yer aldığı The Hating Game, romantik komedinin sevilen “ofiste rekabetten aşka” temasını eğlenceli bir dille işliyor.
Lucy, kariyerinde yükselmeye çalışırken en büyük rakibi olan iş arkadaşı Joshua ile bir rekabete girer. Terfi fırsatı ortaya çıktığında, ikili aralarında bir anlaşma yapar: Kazanamayan istifa edecektir. Ancak bu rekabet oyunu ilerledikçe dengeler değişir. Sürekli çatışan Lucy ve Joshua, zamanla aralarındaki çekimin farkına varır. Böylece ilişkileri, aşk ile nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelen karmaşık bir hal alır.
Keskin diyalogları, yüksek temposu ve eğlenceli rekabet dinamiğiyle The Hating Game, ‘’Nefret mi aşk mı?’’ sorusunu izleyiciye keyifli bir şekilde sorgulatıyor.
4. SET IT UP (2018) (IMDB puanı: 6.5)
Patronlara Tuzak
Başrollerinde Zoey Deutch ve Glen Powell’ın yer aldığı Set It Up, modern şehir hayatında geçen eğlenceli bir “plan yaparken aşka yakalanma” hikâyesi sunuyor.
Harper ve Charlie, yoğun tempoda çalışan iki asistandır ve patronlarının tüm yükünü sırtlanan iki asistandır. Düşük maaş ve bitmeyen mesailerden bunalan ikili, hayatlarını kolaylaştırmak için patronlarını birbirine yaklaştırmaya karar verir. Kusursuz görünen planlarını adım adım uygulayan Harper ve Charlie, patronlarını bir araya getirmeyi başarır.
Ancak bu süreçte sürekli birlikte vakit geçirmek zorunda kalan ikili, zamanla birbirlerini daha yakından tanımaya başlar. İş için kurulan bu ortaklık, beklenmedik bir şekilde duygusal bir bağa dönüşür ve her şey planladıklarından farklı bir yöne evrilir.
5. PALM SPRINGS (2020) (IMDB puanı: 7.4)
Yarın Yokmuş Gibi
Başrollerinde Andy Samberg ve Cristin Milioti’nin yer aldığı Palm Springs, romantik komediye bilim kurgu dokunuşu katan farklı bir hikaye sunuyor.
Nyles, bir düğün sırasında kendisini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir zaman döngüsünün içinde bulur. Bu döngüye Sarah’ın da dahil olmasıyla işler daha karmaşık ve bir o kadar da eğlenceli hale gelir. İkili, sonsuz tekrarın içinde sıkışıp kalmışken hem bu durumdan kurtulmanın yollarını arar hem de birbirlerini daha yakından tanımaya başlar.
Absürt mizahı, hızlı temposu ve alışılmış romantik komedi kalıplarını kıran yapısıyla Palm Springs, aşkın en beklenmedik koşullarda bile ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
6. LOVE AT FIRST SIGHT (2023) (IMDB puanı: 6.8)
İlk Görüşte Aşk
Başrollerinde Haley Lu Richardson ve Ben Hardy’nin yer aldığı Love at First Sight, tesadüflerin yön verdiği naif ve duygusal bir aşk hikayesi sunuyor.
Hadley ve Oliver, New York’tan Londra’ya giden bir uçakta yan yana oturduklarında aralarında anında bir bağ oluşur. Saatler süren yolculuk boyunca paylaştıkları sohbet, ikisini de beklenmedik şekilde yakınlaştırır. Ancak inişin ardından havaalanındaki bir aksilik, onların yollarını ayırır.
Birbirlerini yeniden bulma ihtimali giderek zorlaşsa da kader, onları tekrar bir araya getirmek için sürprizlerle dolu bir yol çizer.
Love at First Sight, ‘’Doğru insan yanlış zaman mı?’’ sorusunu romantik ve sıcak bir anlatımla izleyiciye sunuyor.
7. TICKET TO PARADISE (2022) (IMDB puanı: 6.1)
Cennete Bilet
Başrollerinde Julia Roberts ve George Clooney’nin yer aldığı Ticket to Paradise, boşanmış bir çiftin yeniden aynı cephede buluşmasını konu alan keyifli bir romantik komedi.
Uzun yıllar önce yollarını ayıran David ve Georgia, kızlarının ani bir kararla evlenmeye karar verdiğini öğrenince soluğu Bali’de alır. Ortak amaçları ise oldukça nettir: Kızlarının, kendi yaptıkları hatayı tekrarlamasını engellemek. Ancak birlikte geçirdikleri zaman, eski tartışmaları ve unutulmamış duyguları da yeniden gün yüzüne çıkarır.
Tropikal atmosferi, atışmalı diyalogları ve güçlü başrol uyumuyla Ticket to Paradise, geçmişle yüzleşme ve ikinci şans temalarını eğlenceli bir dille izleyiciye sunuyor.
8. THE BIG SICK (2017) (IMDB puanı: 7.5)
Aşk Denen Hastalık
Başrollerinde Kumail Nanjiani ve Zoe Kazan’ın yer aldığı The Big Sick, gerçek bir hikayeden uyarlanan, romantik komedi ile dramı dengeli bir şekilde harmanlayan etkileyici bir yapım.
Kumail ve Emily, farklı kültürlerden gelen iki genç olarak beklenmedik bir şekilde yakınlaşır. Ancak Kumail’in ailesinin geleneksel beklentileri ve ilişkilerine dair baskılar, aralarında ciddi bir gerilim yaratır. Tam bu süreçte Emily’nin aniden hastalanarak komaya girmesi, her şeyi kökten değiştirir.
Kumail, Emily’nin ailesiyle birlikte bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken hem kendi duygularıyla hem de hayatına dair önemli kararlarla yüzleşmek zorunda kalır.
Mizah ve duygusallığı iç içe geçiren The Big Sick, aşkın kültürel farklılıklar ve zorlu koşullar karşısında nasıl sınandığını samimi bir dille anlatıyor.
9. NO HARD FEELINGS (2023) (IMDB puanı: 6.3)
Büyü de Gel
Başrolünde Jennifer Lawrence’ın yer aldığı No Hard Feelings, sınırları zorlayan mizahı ve alışılmadık hikayesiyle öne çıkan bir romantik komedi.
Maddi sıkıntılarla boğuşan Maddie, evini kaybetmemek için ilginç bir iş teklifini kabul eder. Varlıklı bir çift, içine kapanık ve deneyimsiz oğulları Percy’nin üniversiteye gitmeden önce biraz ‘’hayat tecrübesi’’ kazanmasını ister. Maddie’nin görevi ise Percy ile yakınlaşarak onu dış dünyaya hazırlamaktır.
Başta basit bir anlaşma gibi görünen bu durum, zamanla beklenmedik bir duygusal bağa dönüşür. Maddie ve Percy’nin arasındaki ilişki, sınırları zorlayan anlar ve samimi yakınlaşmalarla farklı bir boyut kazanır.
No Hard Feelings, hem cesur hem de yer yer duygusal tonuyla romantik komediye farklı bir soluk getiriyor.
10. MARRY ME (2022) (IMDB puanı: 6.1)
Evlen Benimle
Başrollerinde Jennifer Lopez ve Owen Wilson’ın yer aldığı Marry Me, tesadüflerle başlayan sıra dışı bir aşk hikayesini konu alıyor.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Kat Valdez, büyük bir konser sırasında sevgilisiyle evlenmeye hazırlanırken aldatıldığını öğrenir. Hayatının en önemli anında ani bir karar veren Kat, seyirciler arasından rastgele birini seçerek onunla evlenir. Bu kişi, sıradan bir matematik öğretmeni olan Charlie’dir.
Tamamen farklı dünyalara ait olan bu iki insan, ani başlayan evliliklerinin içinde birbirlerini tanımaya çalışırken gerçek duygularla yüzleşir. Gösterişli sahneler ile sade bir hayatın iç içe geçtiği Marry Me, aşkın en beklenmedik anlarda ortaya çıkabileceğini sıcak ve eğlenceli bir dille anlatıyor.
Fotoğraf kaynak: IMDB