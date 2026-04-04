Hafta sonu ne izlesem diyenlere: İşte tek oturuşta bitirmelik birbirinden keyifli 10 romantik komedi filmi

1. YOUR PLACE OR MINE (2023) (IMDB puanı: 5.7)

Senin Yerin mi, Benim Yerim mi?

Başrollerinde Reese Witherspoon ve Ashton Kutcher’ın yer aldığı bu romantik komedi, uzun yıllara dayanan bir dostluğun beklenmedik şekilde aşka evrilmesini konu alıyor.

Debbie ve Peter, tamamen zıt yaşam tarzlarına sahip olsalar da çok yakın arkadaşlardır. Farklı şehirlerde yaşayan ikili, bir hafta boyuncu evlerini değiştirmeye karar verir. Bu deneyim, birbirlerinin hayatını daha yakından görmelerini sağlar. Alıştıkları düzen değiştikçe ilişkileri de farklı bir boyut kazanır.

Sıcak atmosferi, doğal diyalogları ve ‘’Ya fark etmeden doğru insan hep yanındaysa?’’ sorusunu merkezine alan hikayesiyle Your Place or Mine, izleyiciye hem keyifli hem de duygusal bir seyir sunuyor.