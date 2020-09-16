Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında pek çok ilde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde açıklanan yeni vaka sayılarında artış olunca, vatandaşlar yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili sorular sormaya başladı. Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamalarda bulunması ön görülüyor. İşte "haftasonu sokağa çıkma yasağı" iddiaları ile ilgili son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun cevabı bu akşam saat 17:00'da başlayacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Konuyla ilgili açıklama ve koronavirüste son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında yapılacak.