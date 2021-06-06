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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri | 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri kademeli normelleşme ile birlikte değişti. Peki, 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Merak edenler için İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşen sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerini haberimizde derledik. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri | 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazar günü var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Merak edenler için kademeli normelleşmenin ikinci adımında belirlenen sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerini haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Pazar günü marketler de saat 17:00'ye kadar açık olacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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