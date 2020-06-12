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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 6-7 Haziran tarihlerinde normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. Peki 13-14 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı

13-14 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı gündem konusu oldu. Koronavirüs normalleşme sürecine dair önemli adımlar 1 Haziran'dan itibaren atılmaya başlanmıştı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA SONU VAR MI?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme dönemi başladı ve birçok işletme faaliyetlerine başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması olmadı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu durum hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağı şeklinde değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı son olarak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı.

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