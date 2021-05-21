İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayınlandı. Genelgenin yayınlanmasının ardından "Hafta sonu yasak var mı?" ve "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu mu?" soruları cevabını buldu. Peki, 22 Mayıs Cumartesi - 23 Mayıs Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: HAFTA SONU YASAĞI...

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.