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        Haberler Bilgi Alışveriş HAFTANIN BİM KATALOĞU 24 Mayıs! BİM'de bu Cuma hangi ürünler var? BİM 24 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünleri açıklandı

        BİM 24 Mayıs kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:16
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        BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24 Mayıs 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

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        BİM AKTÜEL 24 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Fakir Çeyiz Paketi - 3.499 TL

        iPhone 12 Cep Telefonu - 27.999 TL

        Philips Süpürge - 4.799 TL

        Philips Buhar Kazanlı Ütü - 4.299 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.699 TL

        Nautica Termos - 699 TL

        Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 7.999 TL

        3

        Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş - 599 TL

        Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş - 249 TL

        Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş - 399 TL

        Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş - 349 TL

        Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş - 229 TL

        Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş - 129 TL

        4

        Intex Excursion Şişme Bot - 6.999 TL

        Intex Tamir Kiti - 19,90 TL

        Intex Ayak Pompası - 229 TL

        Northpacific Futbol Topu - 219 TL

        Northpacific Voleybol Topu - 179 TL

        Universal Beach Raket Set - 89 TL

        5

        Yetişkin Güneş Gözlüğü - 79 TL

        Çocuk Güneş Gözlüğü - 79 TL

        Hasır Görünümlü Şapka - 129 TL

        Hambez Erkek Şort - 139 TL

        Erkek Deniz Şortu - 159 TL

        Parmak Arası Terlik - 89 TL

        Plaj Çantası - 145 TL

        Plaj Havlusu - 89 TL

        Plaj Hasırı - 109 TL

        Chef's Sahan - 139 TL

        Chef's Krep Tava - 169 TL

        Naturalove Bambu Mutfak Seti - 99 TL

        Hobby Life Stormax Organizer Kutu - 179 TL

        Benante Çerezlik Seti - 185 TL

        Keramika Jumbo Kupa - 34,50 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa - 34,50 TL

        Pirinç Süzgeci - 19,50 TL

        6

        Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım - 199 TL

        Oyuncak Su Atıcısı - 69 TL

        Arabalar - 149 TL

        Hot Wheels Monster Trucks - 49,50 TL

        Uçar Oyuncak Dozer - 119 TL

        Su Balonu - 49 TL

        Eğitici Puzzle - 69 TL

        MGS Kum Oyuncakları - 69 TL

        MGS Oyuncak Karavan Seti - 199 TL

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