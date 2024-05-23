BİM 24 Mayıs kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mayıs ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile mayıs ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 24 Mayıs 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 24 MAYIS 2024 KATALOĞU
Fakir Çeyiz Paketi - 3.499 TL
iPhone 12 Cep Telefonu - 27.999 TL
Philips Süpürge - 4.799 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü - 4.299 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.699 TL
Nautica Termos - 699 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 7.999 TL
Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş - 599 TL
Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş - 249 TL
Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş - 399 TL
Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş - 349 TL
Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş - 229 TL
Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş - 129 TL
Intex Excursion Şişme Bot - 6.999 TL
Intex Tamir Kiti - 19,90 TL
Intex Ayak Pompası - 229 TL
Northpacific Futbol Topu - 219 TL
Northpacific Voleybol Topu - 179 TL
Universal Beach Raket Set - 89 TL
Yetişkin Güneş Gözlüğü - 79 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü - 79 TL
Hasır Görünümlü Şapka - 129 TL
Hambez Erkek Şort - 139 TL
Erkek Deniz Şortu - 159 TL
Parmak Arası Terlik - 89 TL
Plaj Çantası - 145 TL
Plaj Havlusu - 89 TL
Plaj Hasırı - 109 TL
Chef's Sahan - 139 TL
Chef's Krep Tava - 169 TL
Naturalove Bambu Mutfak Seti - 99 TL
Hobby Life Stormax Organizer Kutu - 179 TL
Benante Çerezlik Seti - 185 TL
Keramika Jumbo Kupa - 34,50 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa - 34,50 TL
Pirinç Süzgeci - 19,50 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım - 199 TL
Oyuncak Su Atıcısı - 69 TL
Arabalar - 149 TL
Hot Wheels Monster Trucks - 49,50 TL
Uçar Oyuncak Dozer - 119 TL
Su Balonu - 49 TL
Eğitici Puzzle - 69 TL
MGS Kum Oyuncakları - 69 TL
MGS Oyuncak Karavan Seti - 199 TL