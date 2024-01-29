haftanın kitapları

8 Şurada Paylaş!









KENDİLİĞİNDEN EVRİM

(Bruce H. Lipton-Steve Bhaerman)



Hepimiz hastalıklardan görünüşte mucizevi bir şekilde kurtulan insanların hikayelerini duymuşuzdur, peki bu gerçek olabilir mi? Dünyaca ünlü biyolog Bruce H. Lipton'a göre bu sadece mümkün değil, halihazırda gerçekleşiyor. Kendiliğinden Evrim'de, epigenetik biliminin dünyaca ünlü uzmanı, değişen biyoloji anlayışımızın gezegenimizin tarihindeki bu çalkantılı dönemde yön bulmamıza nasıl yardımcı olacağını ve her birimizin bu küresel değişime nasıl katılabileceğimizi ortaya koyuyor. Dr. Lipton, siyaset felsefecisi Steve Bhaerman ile birlikte bizi bugün bulunduğumuz yere getiren ve aynı zamanda statükoya saplanmış halde tutan eski inançları sorgulayarak, kendiliğinden evrimi tetikleyebileceğimizi ve türümüzü daha parlak bir geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi düşünmeye davet ediyor. 'Kendiliğinden Evrim' Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…