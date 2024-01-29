Haftanın kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
YAŞAM HİKAYE Mİ?
(Mine Özgüzel)
İlk kitabı Edebiyat Terapi: Yoksunluktan Varoluşa ile psikolojiye edebiyat perspektifinden bakarak bambaşka bir yaklaşım getiren Mine Özgüzel, “Yaşam Hikaye mi?” adlı yeni kitabında okuru kendi hikâyesini “okumaya” ve gerçekten istediği hayatı “yazmaya” davet ediyor. Özgüzel, “Hikâyeler içinde yaşayıp giderken gerçeğimiz nerede?” sorusuyla başlıyor ve kimliğimizi, kim olduğumuzu, ne yaşamak istediğimizi bulabilmek; bugünü, ne yaşadığımızı ve neden böyle yaşadığımızı anlayabilmemiz için kendi gerçek hikâyemize dönmek zorunda olduğumuzu savunuyor. Doğan Kitap'tan çıkan Yaşam Hikâye mi?, okurlara kendilerine dönme, içsel bir keşfe çıkma ve yaşamak istedikleri gerçekliğe ulaşma yolunda varoluşsal sorunlara derinlemesine bakma imkânı sağlıyor.
CEZMİ
(Namık Kemal)
Namık Kemal’in Cezmi adlı romanı, Prof. Dr. Mehmet Kanar tarafından yayıma hazırlanan yeni baskısıyla Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Yeni Türk edebiyatının ilk tarihi roman örneklerinden biri olan Cezmi, 16. yüzyıl Osmanlı-İran ilişkileri odağında, vatansever asker Cezmi’nin hikâyesini anlatıyor. Oldukça sanatkârane üslûpla yazılan; metin aralarına Farsça, Arapça, Türkçe beyit ve şiirlerin de serpiştirildiği romanı aslına sadık kalınarak yayıma hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kanar, yeni basımda yer verdiği parantez içi açıklamalar ve notlandırmalarla eserin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.
COSİ FAN TUTTİ
(Michael Dibdin)
İngiliz polisiyesinin en önemli kalemlerinden Michael Dibdin'in ünlü Komiser Aurelio Zen serisinin beşinci kitab Cosi Fan Tutti'de Napoli’ye, politikacıların, iş adamlarının ve İtalyan mafyasından seçkinlerin sofrasına konuk oluyoruz. Alfa Yayınlarından çıkan kitahta bir başka ruh haline bürünmüş olarak karşımıza çıkan Zen’in, işine duyduğu aşk solmaya yüz tutmuş olsa da bir kez daha derinlere dalması, labirentlerde mekik dokuması gerekecek.
KAYIP SIRLAR MUHAFIZI
(Kayahan Demir)
Beyoğlulu bir zabit olan ve ketumluğuyla tanınan Demirbey, Büyükada’da patlatılan saat dükkânı olayını aydınlatmak için Kadı tarafından görevlendirilir. İnceleme yapmak için Kadı ile birlikte yanına Mucit Macit lakaplı, çılgın zaman tüneli projesini hayata geçirmeye çalışan bilim meraklısı arkadaşını da alan Demirbey, Büyükada’ya doğru yol alır. Büyükada sahilinde, kumların üzerine yazılmış “Kayıp Sırlar Muhafızı” yazısını gördüklerinde bir şeylerin döndüğü anlayan ekibin dikkatini, Mizzi Köşkü’nden gelen sesler dağıtır. Gençlik polisiyesinin sevilen ismi Kayahan Demir, Timaş Yayınları'ndan çıkan Kayıp Sırlar Muhafızı ile yeni bir polisiye serisine başlangıç yapıyor.
ATEŞ SU TOPRAK
(Stella Aciman)
Kendisi de İstanbullu bir azınlık ailenin üyesi olan yazar Stella Aciman son kitabı “Ateş Su Toprak”ta insanlık tarihi ve bugününü; etnik, kültürel, cinsel azınlıklara dair hikâyelerle aktarıyor okuyucuya. Ateş Su Toprak, konuşulması zor konulardan doğal akışı içinde bahsederken hayatı, dostlukları, çoksesliliği olumluyor ve bize madalyonun görünmeyen yüzünü göstermeye çalışıyor. Stella Aciman’in kaleme aldığı “Ateş Su Toprak” Destek Yayınları’ndan çıktı.
FIRTINANIN KALBİNE İN
(Melisa Doğu)
“Şimdiki zamanı anlamlandırmaya çalışırken geçmiş ve gelecek arasındaki köprüde kalmış hatta kalakalmış inatçı ruhlarız biz. Hayatımdan gelmiş geçmiş ve hala duran sevdiklerime, yarasına dokunduğum, gülüşünü paylaştığım, göçüp gittiğimde ardında bir iz bıraktığımı düşünenlere, aşkı şuursuzca yaşayabilme cesareti olan, düşünceyi eyleme dönüştüren kalplere gelsin” sözleriyle kitabına başlayan oyuncu Melisa Doğu’nun yaşadıklarını kendine has tarzıyla sevenleriyle paylaştığı kitabı ‘’Fırtınanın Kalbine İn’’ Müptela Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu.
PİYANGO BİLETİ
(Jules Verne)
Modern bilimkurgunun yaratıcısı Jules Verne'in heyecan dolu kitaplarından Piyango Bileti, Alaf Yayınları'nın Verne klasikleri dizisi Olağanüstü Yolculuklar rafında 40. sırayı alıyor: Norveç’in pastoral manzaraları, bekleyiş ve bitmeyen umutlar… Tüm zorluklara rağmen Hansen ailesinin yüzü gülecek midir?
KENDİLİĞİNDEN EVRİM
(Bruce H. Lipton-Steve Bhaerman)
Hepimiz hastalıklardan görünüşte mucizevi bir şekilde kurtulan insanların hikayelerini duymuşuzdur, peki bu gerçek olabilir mi? Dünyaca ünlü biyolog Bruce H. Lipton'a göre bu sadece mümkün değil, halihazırda gerçekleşiyor. Kendiliğinden Evrim'de, epigenetik biliminin dünyaca ünlü uzmanı, değişen biyoloji anlayışımızın gezegenimizin tarihindeki bu çalkantılı dönemde yön bulmamıza nasıl yardımcı olacağını ve her birimizin bu küresel değişime nasıl katılabileceğimizi ortaya koyuyor. Dr. Lipton, siyaset felsefecisi Steve Bhaerman ile birlikte bizi bugün bulunduğumuz yere getiren ve aynı zamanda statükoya saplanmış halde tutan eski inançları sorgulayarak, kendiliğinden evrimi tetikleyebileceğimizi ve türümüzü daha parlak bir geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi düşünmeye davet ediyor. 'Kendiliğinden Evrim' Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…
İLKYAZ ÖLÜMLERİ
(İrfan Yalçın)
İki genç. Ortasından kömür yüklü trenlerin geçtiği bir şehir. Birbirinin dizelerini beğenmeyen iki şair. Yaşamı betimliyorlar, henüz ürkek adımlar atarak öğrenmeye başladıkları o çekici, o güzel kargaşayı. Bir ustaları var şehirlerinde, şehrin büyük okulunda öğretmen. Uzak ülkelerde yaşıtları gençler “Yaşasın Ölüm” sloganları atıyor. Savaş yakın kılıyor uzağı. Karartma geceleri yaklaşan savaşın gölgeleri. “Ölmeyeceğiz, biz ölmeyeceğiz” diye bağırıyor iki genç şair pencereleri açıp açıp. Dünyaya gelmemizin tek nedeni yaşamak, diyorlar o uğursuz sloganlara karşı; haykırıyorlar: “Yaşasın Yaşamak.” h2O Kitap'tarn çıkan kitapta İrfan Yalçın hemşerileri bu gençlerin yaşam sevinçlerini anlatıyor.