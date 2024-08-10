Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
YARGI GÜNÜ
(Chuck Palahniuk)
Yeraltı edebiyatının en önemli isimlerinden Chuck Palahniuk’in toplumdaki saçmalıkları her zamanki sarkastik yaklaşımıyla kaleme aldığı romanı Yargı Günü, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Palahniuk, kült eseri Dövüş Kulübü’nde yaptıklarını zirveye taşıdığı distopik romanı Yargı Günü’nde Amerikan ruhunda gizlenen her ayrılıkçı fantezinin, alternatif gerçeğin ve komplo teorisinin mantıksal sonucunu korkusuzca gerçeğe dönüştürüyor. Palahniuk, Yargı Günü’yle yine en iyi yaptığı işi yapıyor ve toplumdaki saçmalıkları ve aksaklıkları gayet sarkastik bir dille eşeliyor, bunu yaparken de siz kitabı yere atıp ondan tamamen uzaklaşmadan önce sizi ne kadar zorlayabileceğinizi görmek istiyor.
BU YAS YUVASI
(Helen Garner)
Romancı ve öykücü Helen Garner, Avustralya’da uzun zaman gündemi işgal eden Robert Farquharson davasını başından sonuna kadar, her duruşmasına katılarak takip etti. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Bu Yas Yuvası işte bu sürecin sarsıcı hikâyesini anlatıyor. Yaslı anne ve babadan başlayarak savunma ve iddia makamına, jüri üyelerine, tanıklara, bilirkişilere ve davayı izleyen gazetecilere varıncaya dek herkesin bir romanın kişileri gibi belirdiği anlatı, Garner’ın dürüst ve ustalıklı anlatıcılığı sayesinde true crime ve mahkeme röportajı gibi türlerin sınırlarını aşarak aile, evlilik, suç, masumiyet ve adalet üzerine unutulmaz bir kitaba dönüşüyor.
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
(Ahmet Mithat Efendi)
Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı İstanbul romanı, Prof. Dr. Mehmet Kanar tarafından yayıma hazırlanan yeni baskısıyla Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Batılılaşmayı yüzeysel olarak yorumlamış Batı hayranı bir mirasyedi olan Felatun Bey ile hem Doğu hem Batı kültürünü özümsemiş, kendini yetiştirmiş, çalışkan ve tutumlu Rakım Efendi üzerinden Osmanlı’da değişen insan tiplerini yer yer mizahi bir yaklaşımla ele alan roman, aynı zamanda modernleşmeye dair doğruları ve yanlışları da ortaya koyuyor. Kanar’ın, eserin 1875 yılında İstanbul’da basılan nüshasını esas alarak yayıma hazırladığı çalışmada, Farsça tamlamaların ve anlaşılması güç kelimelerin günümüzdeki karşılıkları köşeli parantez içinde italik olarak verilirken açıklanması gereken yerler de dipnotlarda belirtiliyor.
ARKEOFİLİ: ARKEOLOJİ MERAKLISINI EL KİTABI
(Erman Ertuğrul)
Arkeolog Erman Ertuğrul, Arkeofili: Arkeoloji Meraklısının Elkitabı’nda uzak geçmişle ilgili en merak edilen sorulara karmaşık terimler kullanmadan, kolay anlaşılır üslupla cevaplar veriyor ve arkeolojiye meraklı herkes için bir rehber oluyor. Mundi etiketiyle raflarda olan kitapta Ertuğrul, “geçmiş meraklısı” zihinlere, “Siz de bir arkeofil misiniz?” diye soruyor. Göbeklitepe’deki insanlar dev taşları oyup bunları belirli bir düzende yerleştirirken ne amaçlıyorlardı? Bir Homo sapiens ve bir Neandertal ilk defa karşılaştığında ne hissetti? Piramitler nasıl yapıldı? Kolezyum gibi Antik Roma yapıları nasıl hâlâ ayakta durabiliyor? Kısacası eski olan her şeye ilgi duyan biriyseniz, siz de bir arkeofilsiniz!
TÜFEKLE VURULACAK ŞEYLER
(Vuslat Çamkerten)
Vuslat Çamkerten, İletişim Yayınları'ndan çıkan kitaptaki öyküleriyle hayatın hiçbir zaman tek bir renkten ibaret olmadığını hissettiriyor. Her şeyi kapkara veya tam aksine toz pembe gördüğümüz anların, içlerinde zıddını da barındırdığını gösteriyor. Dünyadan umudunu kesmeyen ama ipleri de tamamen onun eline bırakmayan karakterler yaratıyor. Hiç bitmeyen hevesler, duygulardan çok planlar üzerinden yürümeye başlayan aşklar, intikam hissiyle geçen dakikalar, gizli saklı korkular…
SEVGİLİ HALİL KARDEŞ
(Yusuf Atılgan)
Yusuf Atılgan’ın Halil Şahan’a gönderdiği mektupları bir araya getiren Sevgili Halil Kardeş, okuru Türkçe edebiyatın en ulu seslerinden birinin dünyasına daha yakından tanıklık etmeye çağırıyor. Halil Şahan’ın kaleme aldığı iki önemli “sunuşu” ve kendisiyle yapılmış bir söyleşiyi de içeren bu kitap, Yusuf Atılgan’ın şehirle olan kişisel mücadelesine, köyle ve geride kalan annesiyle olan bağına, iş hayatına ilişkin kaygılarına, parayla ve oğluyla ilişkisine ışık tutuyor. Everest Yayınları'ndan çıkan kitapta Atılgan’ın köye ve şehre nasıl olup da hem ayak uydurup hem yabancılaştığına ilişkin izlerin de görülebiliyor.
METROPOL
(Ben Wilson)
Tarihçi ve yazar Ben Wilson, şehirlerin tarihinin aynı zamanda uygarlığımızın tarihi olduğunu göstermek için bizi 26 şöhretli şehirden geçen, yedi bin yıllık bir dünya turuna çıkarıyor. Demokrasi ve felsefenin ilk adımlarını attığı Atina agorasını, İslam dünyasının kalbinde bir bilgi ve kültür köprüsü olan Ortaçağ Bağdat'ının dolambaçlı sokaklarını, sarsıcı sosyal değişimlerin merkezi Londra'nın Sanayi Devrimi sırasındaki direncini, bireyi kalabalığa kurban veren New York gökdelenlerinin ruh sağlığımıza etkisini ve ekonomik güç sembolü 21. yüzyıl Şanghay'ının ekoloji kavşağındaki dönüşümünü mercek altına alıyor. Domingo Yayınevi'nden çıkan Metropol, yaşadığımız şehirlerin hem en büyük zaferlerimize nasıl ışık tuttuğunu hem de en derin kusurlarımızı nasıl ortaya çıkardığını gözler önüne seriyor.
SİSLER DAĞILDIĞINDA
(Gülhan Davarcı)
Roman yazarlığına 2023 Everest İlk Roman Ödülü ile güçlü bir başlangıç yapan Gülhan Davarcı’nın ödülü kazanan eseri Sisler Dağıldığında heyecanlı bir bekleyişin ardından okurlarla buluştu! Başarılı yazar, romanında, babasını kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşluğu ve arayışları taşıyan genç bir kızın öyküsünü ele alıyor. Ataerkil düzeni farklı yönleriyle ele alan, nitelikli kurgusu ve dil kullanımı ile büyük övgüye mazhar olan Sisler Dağıldığında, gerçekliklerden beslenen kadın öykülerini yakından irdeleyen okurlar için yeni bir soluk ve etkileyici bir edebi eser.
FENİÇKA
(Lou Andreas-Salomé)
Erken modernizme öncülük eden kadın entelektüellerden, psikanalist yazar Lou Andreas-Salomé, Arayışlar ve Feniçka eserleri Can Yayınları’nda okurlarla buluştu. Andreas-Salomé, ataerkil toplumda kendilerine belletilen davranış kalıplarına, geleneksel kadın ve erkek rollerine rağmen eğitimli, özgür ve bağımsız kadın kimliğinin inşasına girişien iki kadını anlatıyor. Arayışlar yapıtında genç bir kadının kendini sanata adama arzusuyla, bir eş, bir anne olma arasında bocalayışını anlatan yazar, Feniçka’daysa geleneksel cinsiyetler arası ilişkileri pek umursamayan, İsviçre’de doktorasını yapmış Feniçka’nın hikâyesini bir erkek psikoloğun, Max Werner’in gözünden anlatıyor.
PRENSES VE BEZELYE TANESİ
(Hans Christian Andersen)
Uzak diyarların birinde yaşayan yakışıklı prens, evleneceği bir prenses arıyor ama bir türlü bulamıyormuş. Fırtınalı bir akşam, kale kapısında bir genç kız belirmiş. Prens aradığı prensesi bulmuş mu yoksa? İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Hans Christian Andersen’in en sevilen masallarından biri Prenses ve Bezelye Tanesi, Mitch Vane’in çizimleriyle renklenen yeni anlatımıyla, çocuklara keyifli bir okuma deneyimi sunuyor.