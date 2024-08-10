haftanın kitapları

ARKEOFİLİ: ARKEOLOJİ MERAKLISINI EL KİTABI

(Erman Ertuğrul)



Arkeolog Erman Ertuğrul, Arkeofili: Arkeoloji Meraklısının Elkitabı’nda uzak geçmişle ilgili en merak edilen sorulara karmaşık terimler kullanmadan, kolay anlaşılır üslupla cevaplar veriyor ve arkeolojiye meraklı herkes için bir rehber oluyor. Mundi etiketiyle raflarda olan kitapta Ertuğrul, “geçmiş meraklısı” zihinlere, “Siz de bir arkeofil misiniz?” diye soruyor. Göbeklitepe’deki insanlar dev taşları oyup bunları belirli bir düzende yerleştirirken ne amaçlıyorlardı? Bir Homo sapiens ve bir Neandertal ilk defa karşılaştığında ne hissetti? Piramitler nasıl yapıldı? Kolezyum gibi Antik Roma yapıları nasıl hâlâ ayakta durabiliyor? Kısacası eski olan her şeye ilgi duyan biriyseniz, siz de bir arkeofilsiniz!