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        Haberler Ekonomi Otomobil Peugeot Rifter'ın üretimi Bursa’ya taşınıyor

        Peugeot Rifter'ın üretimi Bursa’ya taşınıyor

        Peugeot, hafif ticari modeli Rifter'ı 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretmeye hazırlanıyor. Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından yerli üretim gamına eklenecek modelin, markanın Türkiye hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Peugeot, hafif ticari araç ürün gamında yer alan Rifter modelini Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rifter 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle üretilecek.

        Böylece Peugeot, Bursa’da üretilen Expert Van ve Expert Traveller modellerinin ardından Rifter’ı da Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamına eklemiş olacak.

        İlk kez 1996 yılında Partner adıyla yollara çıkan model ailesi, 2019 yılından itibaren Türkiye pazarında Rifter adıyla satışa sunuluyor. Peugeot, yerli üretim hamlesiyle Rifter’ın Türkiye hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        "PAZARDAKİ KONUMUMUZ GÜÇLENECEK"

        Rifter’ın Türkiye’de üretilecek olmasının marka açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, "Türkiye, markamız için yalnızca güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Expert Van ve Expert Traveller ile başladığımız yerli üretim hamlemizi Rifter ile daha da ileri taşıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı lojistik ve tedarik avantajlarıyla hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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        Peugeot, Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda daha önce Expert Van ve 8+1 kişilik Expert Traveller modellerinin üretimine başlamıştı. Rifter’ın üretim programına dahil edilmesiyle birlikte markanın Türkiye’deki yerli hafif ticari araç gamı genişleyecek.

        2003 YILINDAN BERİ SATIŞTA

        Peugeot’nun Türkiye’de C segmenti hafif ticari araç yolculuğu Partner modeliyle başladı. Marka, 2003 yılından bu yana Partner, Partner Tepee, Rifter ve Partner Van modellerinden oluşan C segmenti hafif ticari araçlarda toplam 213 bin 921 adet satış gerçekleştirdi.

        Bu satışların 174 bin 756 adedini kombi van modelleri oluştururken, panel van modellerinin toplam satışı 39 bin 165 adet oldu.

        2019 yılında Rifter ve Partner Van adıyla Türkiye’de satışa sunulan modeller ise bugüne kadar toplam 84 bin 556 kullanıcıyla buluştu. Bu dönemde 67 bin 404 adet Rifter ve 17 bin 152 adet Partner Van satışı yapıldı.

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