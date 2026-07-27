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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam VARTA: Türkiye operasyonlarımız kesintisiz sürüyor

        VARTA: Türkiye operasyonlarımız kesintisiz sürüyor

        VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, VARTA AG ile ilgili son gelişmelerin tüketici pilleri iş kolunu kapsamadığını açıkladı. Şirket, Türkiye'de satış, dağıtım, müşteri hizmetleri ve üretim süreçlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!

        VARTA AG ile ilgili son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmeler üzerine VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, haberlerde yer alan sürecin VARTA Consumer Batteries iş kolunu kapsamadığını belirtirken, Türkiye'deki satış, dağıtım, müşteri hizmetleri ve ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Tüketici pilleri üretiminin Almanya'daki üretim tesislerinde planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi.

        Son günlerde VARTA AG hakkında uluslararası ve yerel basında yer alan haberlerin ardından VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, iş ortakları, müşterileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

        Şirket tarafından yapılan açıklamada, medyada yer alan gelişmelerin VARTA Consumer Batteries iş kolunu kapsamadığı belirtilirken, VARTA Tüketici Pilleri'nin hukuki, operasyonel ve mali açıdan bağımsız yapısıyla faaliyetlerini aynı kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

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        Açıklamada, Türkiye operasyonlarında satış, dağıtım, müşteri hizmetleri, sipariş yönetimi, garanti süreçleri ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, iş ortakları ve tüketiciler açısından herhangi bir operasyonel değişiklik bulunmadığı vurgulandı. Mevcut siparişlerin planlandığı şekilde karşılanmaya devam ettiği ve tedarik zincirinin normal akışıyla sürdüğü ifade edildi.

        TÜKETİCİ PİLLERİ ALMANYA'DA ÜRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

        VARTA Tüketici Pilleri'nin üretim faaliyetlerinin Almanya'daki üretim tesislerinde planlandığı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, tüketici pilleri alanındaki üretim, kalite standartları ve küresel tedarik süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

        Yaklaşık 140 yıllık köklü geçmişiyle tüketici pilleri sektörünün öncü markalarından biri olan VARTA Consumer Batteries, bugün milyonlarca kullanıcıya yüksek performanslı enerji çözümleri sunmayı sürdürüyor. Güçlü üretim altyapısı, uluslararası dağıtım ağı ve yüksek kalite standartlarıyla faaliyetlerine kesintisiz devam eden şirket, Türkiye pazarındaki iş ortakları ve tüketicilerine aynı güven ve hizmet anlayışıyla destek vermeyi sürdürüyor.

        VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, şeffaf iletişim anlayışı doğrultusunda gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini belirtirken, iş ortakları ve tüketiciler için mevcut süreçlerde herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha vurguladı.

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